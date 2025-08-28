Csecsemőgyilkosság Nagydorogon: elképesztő, mit csinál a rácsok mögött a letartóztatott anya, Viktória

Továbbra is fenntartja az általa korábban elmondottakat, a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított édesanya. Mint arról a Bors beszámolt, Viktória augusztus 20-án jelentette be a rendőrségen, 2 hetes babája eltűnését. A rendőrség azonnal keresni kezdte Zalánkát, majd órákkal később meg is találta a holttestét, a faluhatár közelében.
A nő azt állította, hogy sétálni ment a kisfiával, ám út közben meglátott egy fekete autót, de utána hirtelen elvesztette az eszméletét. Miután a földön fekve magához tért, támadásra utaló sérüléseket talált magán, a babakocsiból pedig hiányzott a gyermeke.
A bíróság letartóztatta Viktóriát, majd átszállították a kalocsai börtönbe. Augusztus 28-án, csütörtökön, a rendőrség szerette volna ismét kihallgatni, de a nő megtagadta az új vallomástételt.
A védencem meg van törve, és állandóan sírdogál. Tartja magát ahhoz, amit eddig állított
– mondta a Borsnak Molnár Péter, az anya kirendelt védője, és hozzátette: jelenleg is tartanak a szakértői vizsgálatok.
Információink szerint a nyomozás arra a lehetőségre is kiterjed, hogy a baba már akkor halott volt, amikor az anyja kitolta a házból az utcára. A halál időpontját, és az elkövetés módját igyekeznek majd minél pontosabban megállapítani.
Viktória a kalocsai börtönben, egy többszemélyes zárkában ül. Köztudott, hogy a sztereotípiák szerint a rácsok mögötti világban, a rabtársak hogyan bánnak akár a feltételezett gyerekgyilkosokkal is, de az ügyvéd elmondása szerint Viktóriát eddig nem érte atrocitás. A körülményekkel kapcsolatban Molnár Péter kifejtette: az anya napokig ugyanazt a ruhát viselte, mint amelyikben a bűncselekmény napján elfogták, de már kapott tisztát.
Viktóriának elmagyaráztam, hogy azt meg kell értenie, hogy a nyomozás érdekeire való tekintettel egy darabig nem fogadhat látogatót, hiszen ki kell zárni a tanúk esetleges befolyásolását. Azt azonban kérvényeztük, hogy engedélyezzék, hogy a családja csomagot küldjön neki. Arra nem látok okot, hogy ezt elutasítsák!
– szögezte le a jogász.
Az anyát a tervek szerint pénteken pszichológus, illetve pszichiáter szakértő is megvizsgálja. Ennek több célja is van. Egyrészt meg kell állapítani, hogy egyáltalán büntethető-e, illetve kiderülhet, képes-e ártani a saját gyermekének, tud-e hazudni, illetve fennáll-e a veszély, hogy kárt tegyen magában. Eddig nem mutatott szuicid hajlamokat, és a börtönben tanúsított magatartásával kapcsolatban sem merültek fel problémák.
