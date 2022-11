Tragikus hirtelenséggel hunyt el a közkedvelt írónő

Családja jelentette be a lesújtó hírt: 49 éves korában elhunyt Julie Powell írónő. Férje, Eric Powell erősítette meg a szomorú hírt a The New York Timesnak.

Powell mindössze 49 éves volt Fotó: Nancy Kaszerman / Northfoto

A híresírnőt férje, testvére, szülei, és természetesen rajongói is gyászolják. Úgy tudni, hirtelen szívmegállásban hunyt el a New York-i, oliverbridgei otthonában.

– Imádott szerepelni, és imádott csak úgy túllőni a célon, hogy mindenki őt nézze – emlékezett meg róla a testvére, Jordan, hozzátéve: – Ő volt a legkísérletezőbb és legkifinomultabb szakács, akit ismertem, pedig mindannyian jól főzünk.

Az írnő egyébként először azzal vált ismertté, hogy megpróbálta megismételni Julia Child kulináris sikereit. Hamar megkedvelte a közönség önironikus stílusának köszönhetően. A The Julie Project nevű blogján egyébként Powell egy éven át dokumentálta, hogyan reprodukálja „A francia konyha művészetének elsajátítása” című könyv összes receptjét. Julie-nak tulajdonították, hogy friss, lendületes és néha nyers stílusával felforgatta az ételekről szóló írásokat. Blogbejegyzéseit később Julie & Julia: Kalandjaim a konyhában, 365 nap, 524 recept, 1 kis konyha címen könyv formájában is megjelentette, melyből aztán megszületett a Julie & Julia - Két nő, egy recept című sikerfilm Amy Adams és Meryl Streep főszereplésével.