A szemünk nem böjtöl: 5+1 kedvenc film, ami az ételek szeretetéről szól

Az élet legjobb receptjeit mi magunk főzzük / Fotó: Entertainment Pictures

Bor, mámor, Provance

Russell Crowe egy meglepően érzékeny oldalát mutatta meg ebben a szerethető romantikus drámában. Max, a munkamániás bróker nagybácsikája halála után megörökli annak Provance-i birtokát. A negyvenes, kapuzárási pánikban szenvedő férfi már adna is tovább a birtokon, de szép lassan rá kell jönnie, hogy lehet az eddigi életén kéne változtatni. Számos új barát, kaland, jó bor, étel és egy mindig gyönyörű Marion Cotillard segít neki rájönni arra, hogy ne csak habzsolja az életet, hanem ízlelje is meg azt. Crowe amúgy a Gladiátor rendezőjével, Ridley Scott-tal készítette a filmet.

Francia táj, ételek és szerelem vár Russell Crowe-ra Fotó: ZUMA Press

L'ecsó

2007-ben a világ legcukibb séfjét ismerhette meg az egész világ és zárta a szívébe egy pillanat alatt. Remy egy igazi kis gourmet, kiváló ízlése van, bármit elkészít emlékezetből, és van vagy 20 centi magas. A francia gasztro patkány kalandja mindenkit elvarázsolt, és még sose éreztük úgy magunkat egy Pixar film alatt, hogy a lenyűgöző képi világ, vicces figurák és tanulságos történet mellett jól is laktuk az animációs gasztrokölteményeknek köszönhetően. Apróséf azóta is a stúdió legnépszerűbb figurája.

Remy a legszuperebb séf a világon / Fotó: Pixar Animation Studios

Nagyik

A Netflix legújabb filmjére még várnunk kell pár hetet, de már most mindenki imádja Vince Vaughn és az Oscar-díjas Susan Sarandon legújabb feel-good filmjét. Egy ötvenes, kiégőben lévő friss munkanélküli férfi régi vágyát kívánja megvalósítani: egy igazi olasz éttermet szeretne nyitni. Az autentikus külsőhöz autentikus ízek is kellenek, ezért nyugdíjas olasz mammákat vesz fel szakácsnak, akik nem csak az anyaföld ízeit, de annak bölcsességeit is belefőzik az ételeikbe. A film május 9-től érhető el a Netflix kínálatában.