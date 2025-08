Sósat az édessel – A legízletesebb receptek a legpompásabb párosításhoz

Burgonyafánk

Elkészítési idő: 40 perc

Pihentetés: 40 perc

1 adag: 380 kcal

Hozzávalók:

30 dkg sárga burgonya

15 dkg liszt

10 dkg rétesliszt

1 csomag porélesztő

1 evőkanál zsír

2 tojássárgája

1 csipet őrölt szerecsendió

1 csipet fokhagyma-granulátum

só

őrölt fehér bors

zsiradék a sütéshez

Elkészítés:

Megfőzzük a meghámozott, felkockázott burgonyát. Még forrón leszűrjük, áttörjük. Ha kihűlt, hozzáadjuk a kétféle lisztet, az élesztőt, a zsírt, a két tojássárgáját, ízesítjük sóval, borssal, csipetnyi fokhagyma-granulátummal, reszelünk hozzá egy kis szerecsendiót. Ha túl masszív lenne, kicsi vízzel lazíthatjuk. Öt percig dagasztjuk. Utána 40 percig hagyjuk kelni, majd olajos kanállal nagy galuskákat formázunk belőle, és forró zsiradékban pirosra sütjük.

Őszi szőlős-csirkés tepsis rakottas

Őszi szőlős-csirkés tepsis rakottas

Pácolás: 50 perc

Előkészítés: 20 perc

Sütés: 1,5 óra

1 adag: 660 kcal

Hozzávalók (3 személyre):

3 egész csirkecomb

A páchoz:

4 evőkanál olaj

1 kávéskanál őrölt pirospaprika

1 kávéskanál szárított majoránna

1 kávéskanál szárított borsikafű

2 ág rozmaring

1 ág zsálya

1 dl muskotályos bor vagy must

2 gerezd fokhagyma

só

bors

Az összeállításhoz:

1 vöröshagyma

1 lila hagyma

2 sárgarépa

1 petrezselyemgyökér

1 kápiapaprika

1 piros alma

20 dkg mag nélküli szőlő

40 dkg sárga burgonya

Elkészítés:

Elkészítjük a pácot. A zöldfűszerek leveleit lehúzzuk, apróra vágjuk, a fokhagymát áttörjük, majd mindezt összekeverjük a többi fűszerrel, a borral vagy a musttal és az olajjal. Félbevágjuk a combokat, egy nagyobb tálban összekeverjük a páccal a csirkedarabokat, és hagyjuk így állni fél órát.

Közben előkészítjük a zöldségeket. Szükség szerint hámozzuk, tisztítjuk, majd mindent feldaraboljuk: a hagymát, a burgonyát és az almát cikkekre, a zöldségeket ferde darabokra, a paprikát karikákra. Mindezt hozzákeverjük a fél órája pácolódó csirkéhez, és tovább pácoljuk még 20 percig. Átöntjük egy tepsibe, és úgy rendezzük el, hogy a csirkerészek felül legyenek. Közé szórjuk a leszemezett szőlőt. Alufóliával letakarjuk, és 170 fokos sütőben egy órán át sütjük. Leszedjük róla a takarást, és 180 fokon rápirítunk.

Svéd húsgolyók áfonyás mártással és burgonyapürével

Svéd húsgolyók

Elkészítési idő: 50 perc

Hozzávalók:

A húsgolyókhoz:

25 dkg darált sertéshús

25 dkg darált marhahús

1 vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

2 tojás

4-5 evőkanál zsemlemorzsa

1 dl tej

1 csipet őrölt szerecsendió

1 csipet őrölt kardamon

só

bors

2 evőkanál vaj a sütéshez

A mártáshoz:

2,5 dl tejszín

1 kávéskanál áfonyalekvár

2 evőkanál vaj

2 evőkanál liszt

3,5 dl marhaalaplé

só

bors

A tálaláshoz:

4 adag burgonyapüré

Elkészítés:

Először a gombócokat készítjük el. A kétféle darált húst keverőtálba tesszük. Hozzáadjuk a lereszelt vöröshagymát és fokhagymát. Beletesszük a két egész tojást, az egy deci tejet, fűszerezzük szerecsendióval, kardamommal, sóval, borssal, alaposan összekeverjük. Annyi zsemlemorzsát gyúrunk hozzá, hogy lágy, de jól formázható masszát kapjunk. Vizes kézzel apró gombócokat formázunk belőle. Egy nagy serpenyőben felforrósítjuk a vajat, és megpirítjuk benne a gombóckákat. Kiszedjük a serpenyőből.

Az eddig használt serpenyőben készítjük el a mártást is. Hozzáteszünk még két evőkanál vajat, beleszórjuk a két evőkanál lisztet, és kevergetve zsemleszínűre pirítjuk. Felengedjük az alaplével, jól kiforraljuk, közben ízesítjük az áfonyalekvárral, valamint ha szükséges, sóval és borssal. Belerakjuk a húsgolyókat, és öt percig főzzük. Végül hozzáöntjük a tejszínt is, és azzal is alaposan összeforraljuk. Burgonyapürét adunk mellé.

Fetás görögdinnye-saláta

Fetás görögdinnye-saláta

Hozzávalók:

50 dkg görögdinnye

15 dkg kígyóuborka

1 fej lila hagyma

12.5 dkg feta sajt

Az öntethez:

60 ml extraszűz olívaolaj

2 ek. vörösborecet

0.5 tk. só

Elkészítés:

A görögdinnye héját és magjait eltávolítjuk, majd felkockázzuk a gyümölcsöt. Alaposan megmossuk az uborkát, és hosszában negyedekbe vágjuk, majd cikkekre. A hagymát megtisztítjuk, és csíkokra vágjuk.

Egy nagy tálban összekeverjük a dinnyét, az uborkát és a hagymát, majd rámorzsoljuk a feta sajtot.

Elkeverjük az olívaolajat az ecettel, és hozzáadjuk a sót. Meglocsoljuk az így kapott öntettel a salátát, óvatosan átkeverjük egyszer, és tálkákba adagolva, frissen kínáljuk.

