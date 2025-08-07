Nem véletlenül vesszük meg az éretlen gyümölcsöt - Most felfedjük mi valójában a konfettiillúzió

A konfettiillúzió gyakorlatilag egy legális becsapás, amely arra épül, hogy ha bizonyos színeket egymás mellé tesznek, akkor az összhatás miatt érettnek látod az amúgy teljesen éretlen gyümölcsöt. De nem csupán a zöldséges pulton találkozhatsz ilyen ügyes marketing fogásokkal.

Konfettiillúzió – ezért vesszük meg az éretlen gyümölcsöt

Fotó: Anastassiya Bezhekeneva / Shutterstock

Konfettiillúzió: így lesz az éretlen narancs rendkívül vonzó

1. Optikai illúzió: ez az oka mindennek

A konfettiillúzió elsőszámú célpontjai a déli gyümölcsök, amelyeket éretlenül szednek le, hogy a hosszú út során, amíg az itthoni boltok polcaira érkezik, ne rothadjon meg és legyen ideje egy kis színt is magára szedni. A hűtés, a mesterséges érlelés - például etilén-gázzal - elkerülhetetlen a rendszerben. Mire a gyümölcs a boltba kerül, látszatra beérett – de ízre még mindig messze van a természetes állapotától – több-kevesebb sikerrel. A színes hálók viszont elhitetik veled, hogy amit látsz, az érett, friss gyümölcs. A szabály egyszerű: narancs a piros vagy narancssárga hálóban, a citrom pedig a citromsárgában, így azok élénkebbnek, mélyebb színűnek, vagyis érettebbnek és zamatosabbnak tűnnek. Valójában a háló színe szűri a fényt, és meleg tónusú árnyalatot vet a gyümölcsre, amit az agy automatikusan ízletesebbként azonosít.

2. Megvilágítás: a trükkös fények

A szupermarketek gyümölcsrészlegein gyakran alkalmaznak melegfényű, enyhén narancsos megvilágítást, amely teltebbé, frissebbé teszi a gyümölcsök színét. Ez különösen látványos a paradicsomnál, almánál vagy epernél. Ugyanez a gyümölcs napfénynél vagy hűvös fény alatt fakóbbnak, kevésbé tűnik érettnek.

3. Díszlet és körítés: a természetesség illúziója

Gyakori trükk, hogy gyümölcsöket faládába helyeznek, esetleg szalmával vagy zöld levelekkel dekorálnak, hogy a termék a frissen szedett „most hozta a termelő” érzést keltse benned. Ezzel az agyban lévő pozitív asszociációkat aktiválják: ez biztos finom, mert úgy néz ki, mintha most jött volna a kertből. Holott a gyümölcs ugyanúgy éretlen lehet, mint a nejlonzacskóban árult társa – csak az élmény illúziója más.