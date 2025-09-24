Aigner Szilárd özvegye, Pártai Lucia újra boldog: "A társam olyan ember, amilyenről minden nő csak álmodhat"

Pártai Lucia őszintén nyilatkozott a hot! magazinnak.

Hogyan kezdődött Pártai Lucia időjárás karrierje? - Fotó: László Szabolcs / hot! magazin

hot!: Hajdan én is az ELTE-re jártam, sok ismerősöm között egy sem volt, aki meteorológusnak készült. Te hogy választottad ezt a szakot?

Pártai Lucia: Remek tanárom volt a gimnáziumban, dr. Halász János, aki a földrajzot tanította. Megkérdezte, leszek-e a versenyzője. A szó szoros értelmében úgy készített fel, mint egy élsportolót: megmondta, mennyit és mit kell ennem, aludnom, és csak semmi udvarlás. Házi, megyei, majd országos versenyeken indított. Kívülről fújtam A világ földrajza című könyvet, egy nyarat töltöttem a Dunai Kőolajipari Vállalat százhalombattai üzemében, ebből készült az írásbeli dolgozatom. Miután első lettem, a tanár úr rám bízta az osztályt; én írattam a dolgozatokat, tanulmányi kirándulásra vittem őket, amire nagyon felkészültem.

hot!: A szüleid hasonló érdeklődésűek voltak?

Pártai Lucia: Édesapám faipari főmérnök volt. Édesanyám pedagógus, aki sok verset, mesét olvasott nekem, általános iskolában sorra nyertem a szavalóversenyeket.

Hogyan talált rá Pártai Lucia Aigner Szilárdra?

hot!: Végül a meteorológia szakot választottad. Azt kaptad az egyetemen, amit vártál?

Pártai Lucia: Tanultunk matematikát, fizikát, statisztikát, dr. Dévényi Dezsőtől műholdas adatok felhasználását, modellek fejlesztését – jelesre vizsgáztam nála. Végzés után az Országos Meteorológiai Szolgálathoz kerültem. Dolgoztak ott vagy ezren. Részfeladatokra alakítottak osztályokat, én a csapadék-előrejelzési osztályra kerültem. Minél pontosabb időjárási előrejelzéseket akartam készíteni, de csak arra kellett válaszolnom, hogy hol hány milliméter eső lesz a folyók vízgyűjtő területén. Az egyetemen annyit foglalkoztunk matematikával, hogy meg is untam: azt hittem, nem lényeges tárgy. Rájöttem, hogy csodálatos a matematika világa! Visszairatkoztam az egyetemre, programozó matematikus szakra. Aigner Szilárd volt a fő-főnök, négyórás volt a munkaideje, de háromszor annyit végzett, mint más. A felesége halála után egyedül nevelte a kislányát, Évát. Végül csak megszereztem a másoddiplomát.