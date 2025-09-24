Aigner Szilárd özvegye, Pártai Lucia újra boldog: "A társam olyan ember, amilyenről minden nő csak álmodhat"

Pártai Lucia őszintén nyilatkozott a hot! magazinnak.
hot!: Hajdan én is az ELTE-re jártam, sok ismerősöm között egy sem volt, aki meteorológusnak készült. Te hogy választottad ezt a szakot?
Pártai Lucia: Remek tanárom volt a gimnáziumban, dr. Halász János, aki a földrajzot tanította. Megkérdezte, leszek-e a versenyzője. A szó szoros értelmében úgy készített fel, mint egy élsportolót: megmondta, mennyit és mit kell ennem, aludnom, és csak semmi udvarlás. Házi, megyei, majd országos versenyeken indított. Kívülről fújtam A világ földrajza című könyvet, egy nyarat töltöttem a Dunai Kőolajipari Vállalat százhalombattai üzemében, ebből készült az írásbeli dolgozatom. Miután első lettem, a tanár úr rám bízta az osztályt; én írattam a dolgozatokat, tanulmányi kirándulásra vittem őket, amire nagyon felkészültem.
hot!: A szüleid hasonló érdeklődésűek voltak?
Pártai Lucia: Édesapám faipari főmérnök volt. Édesanyám pedagógus, aki sok verset, mesét olvasott nekem, általános iskolában sorra nyertem a szavalóversenyeket.
hot!: Végül a meteorológia szakot választottad. Azt kaptad az egyetemen, amit vártál?
Pártai Lucia: Tanultunk matematikát, fizikát, statisztikát, dr. Dévényi Dezsőtől műholdas adatok felhasználását, modellek fejlesztését – jelesre vizsgáztam nála. Végzés után az Országos Meteorológiai Szolgálathoz kerültem. Dolgoztak ott vagy ezren. Részfeladatokra alakítottak osztályokat, én a csapadék-előrejelzési osztályra kerültem. Minél pontosabb időjárási előrejelzéseket akartam készíteni, de csak arra kellett válaszolnom, hogy hol hány milliméter eső lesz a folyók vízgyűjtő területén. Az egyetemen annyit foglalkoztunk matematikával, hogy meg is untam: azt hittem, nem lényeges tárgy. Rájöttem, hogy csodálatos a matematika világa! Visszairatkoztam az egyetemre, programozó matematikus szakra. Aigner Szilárd volt a fő-főnök, négyórás volt a munkaideje, de háromszor annyit végzett, mint más. A felesége halála után egyedül nevelte a kislányát, Évát. Végül csak megszereztem a másoddiplomát.
hot!: Felfigyeltél a jóképű Aigner Szilárdra?
Pártai Lucia: Nem foglalkoztatott magánemberként. A nagy tudása fogott meg. Engem nagyon szigorúan neveltek a hívő szüleim, még egyetemista koromban is számon tartották, hogy hazaérek-e este nyolcra, kilencre. Úgy jutottam egy kis levegőhöz, hogy beköltöztem Pestre kollégiumba, lett néhány udvarlóm.
hot!: Szilárd romantikus hajlamú férfi volt? Hogy kérte meg a kezedet?
Pártai Lucia: Szilárddal akkor kerültünk közelebb egymáshoz, amikor a kislányával együtt elvittem kirándulni. Szilárd örökre megőrizte magában a felesége emlékét. Eléggé befelé forduló természete volt. Csak bejelentettük a szüleinknek, hogy összeházasodunk. Ugyanakkor előrelátóan gondolkodott és gondoskodott: sosem vállalt páros interjút, mondván, hogy nekem önálló személyiségnek kell lennem, akkor is, ha már ő nem lesz.
hot!: Időközben neked is lettek tévés munkáid, megismert az ország.
Pártai Lucia: Dr. Juhász Árpád kért fel Vágó István mellé a Kalendárium című ismeretterjesztő magazinműsorba. Itt találkoztam dr. Bakonyi Péterrel, akivel az internet megjelenéséről beszélgettünk Magyarországon. Megkérdezte, lenne-e kedvem megismerkedni a nettel a gyakorlatban az elsők között. Ennek azóta is nagy hasznát veszem. Az eumetet bárhonnan szerkeszthetem telefon, laptop segítségével. Készítettünk előrejelzéseket a Himalája-expedícióknak, díjtalanul, mindaddig, amíg hallgattak ránk. 2006. augusztus 20-án reggel az MTV-ben figyelmeztettem előre a nézőket a felénk száguldó emlékezetes viharról. Este Pataki Zita, Szilárd váltó-társa az RTL Klubnál megismételte, mi várható Budapesten.
hot!: Műsorod van a Rádió Bézsben, rádióműsort, televíziós stúdiót vezetsz Szarvason.
Pártai Lucia: Szilárdra emlékeztet a műsorom címe a Bézsben: Derűs napot! Szarvasra először a szüleim vittek el. Nem sejtettem, hogy később a kedvenc városom lesz, ahol egyre többet vállalok a kulturális életből. Budakalászon áll a házunk, hetente többször pedig Budapesten van elintéznivalóm.
hot!: A sikerek mellett tragédiák is végigkísérték az életedet.
Pártai Lucia: 20 naposan meghalt az első kislányunk. Szilárdot a 70. születésnapja után holtan találtam a budakalászi házunkban. Sokáig nem fogtam fel, hogy már nem él. Ahogy azt sem, amikor édesanyám felhívott a pandémia idején, hogy jöjjek azonnal Pilisre, mert a húgom, Lilike váratlanul meghalt. Édesapám 2012-es halála is megrendítő volt.
hot!: Sok örömöt is átéltél.
Pártai Lucia: Ilyen volt, amikor megszülettek Éva gyerekei, Adél és Dávid. Luciának most jött a világra a harmadik kisfia, Konrád és Leonard után Max. És mellettem van, ahogy mindig is mellettünk állt Misi. A család annyira befogadta, hogy Lucia azt kérte, kísérje ő az anyakönyvvezető elé. A gyerekeknél nagypapai szerepet tölt be. Nekem meg barátból a társam lett. Csupa szeretet a lénye, gondoskodás, támogatás. Nem is kívánhatnék többet az élettől, gyönyörű helyen lakom, ott a Körös, virágok és csend vesz körül és egy olyan ember, amilyenről minden nő csak álmodhat.
