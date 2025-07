Kerti partik sztárja – Dobd fel a grillmenüt édes-savanyú csirkenyárssal

A csirkecomb szaftos húsa és a friss ananász találkozásából egy házilag is könnyen elkészíthető ízletes grillfogás készíthető! Ha te is szereted a nyárra húzott ételeket, és mindened a grillezés, próbáld ki receptünket, amivel lenyűgözheted az egész családodat.

A nyári grillpartik sztárja lesz ez az édes-savanyú csirkenyárs recept

Fotó: Fanny magazin

Édes-savanyú csirkenyárs recept rizskörettel

Ha grillezést terveztél a hétvégére de hirtelen borongósra fordult az idő, akkor sem kell más recept után kutatnod. Hiszen a nyársakra felhúzott pácolt csirkecombfilé nem csak szabad tűzön, grillen, hanem a sütőbben, tepsiben is tökéletesen elkészíthető! Akár előző nap is előkészíthetjük a nyársakat, tálalás előtt pedig csak dobjuk fel a grillre. Bár nem valószínű, de ha marad belőle, még másnap is isteni finom!

Elkészítési idő: 45 perc + pácolás

A nyársakhoz:

120 ml passzírozott paradicsom

1 evőkanál méz

kb. 2 evőkanál almaecet

só

600 g csirkecombfilé (egész combból)

300 g ananászkarika (konzerv)

A körethez:

250 g rizs

2 evőkanál olaj

só

200 g zöldborsó (fagyasztott)

1 konzerv (285 g töltőtömeg) csemegekukorica

1. Öntsük a passzírozott paradicsomot egy kis lábasba, adjuk hozzá a mézet, az almaecetet és kevés sót, és kevergetve forraljuk össze. Utána húzzuk le a tűzről, és hagyjuk teljesen kihűlni. (Ízlés szerint készíthetjük több ecettel is.)

2. A csirkecombfilét vágjuk nagyobb kockákra, és forgassuk össze az édes-savanyú páccal. Fedjük le, és tegyük legalább 1-2 órára hűtőbe.

3. Közben egy lábasban hevítsük fel az olajat, szórjuk rá a rizst, és hagyjuk kifehéredni. Ezután öntsük fel kb. kétszeres mennyiségű vízzel, sózzuk meg, és fedő alatt, néhányszor átkeverve főzzük puhára. Amikor már majdnem jó, adjuk hozzá a zöldborsót is, és együtt főzzük készre. Végül keverjük bele a lecsepegtetett kukoricát is, és ha szükséges, még sózzuk meg.

4. Az ananászt vágjuk cikkekre, majd a bepácolt csirkével váltakozva húzzuk nyársakra (ha fa nyársakat használunk, azokat előtte 30 percre áztassuk hideg vízbe).

5. A nyársakat megsüthetjük sütőpapírral bélelt tepsiben, 180 °C-ra előmelegített sütőben kb. 25 perc alatt, néha megforgatva, vagy szabadtéri grillen.

6. Tálaljuk a kész nyársakat a rizskörettel.