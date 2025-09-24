Csapattársa jól elintézte Szoboszlai Dominik liverpooli sorsát

Pályára sem lépett a Liverpool-Southampton Ligakupa-mérkőzésen, így is csak erősödött Szoboszlai Dominik helye a Vörösök csapatában. A pihentetett magyar középpályás helyett pályára lépő Endó Vataru ugyanis akkorát hibázott, hogy gólt kapott belőle a csapat, így komolyabb meccseken aligha szorítja ki a kiváló formában lévő Szoboszlait a kezdőből.

A Szoboszlai Dominik helyén játszó Endó Vataru hatalmasat hibázott a Liverpool-Southampton meccsen Fotó: Liverpool FC

Hibák a Liverpool-Southampton Ligakupa-mérkőzésen

Bár a mérkőzés első óriási hibáját a vendégek kapusa vétette, amiből a Liverpool meg is szerezte a vezetést Alexander Isak révén, a második félidőben Endó egy szöglet után, a tizenhatoson belül odaajándékozta a labdát a Southamptonnak, Shea Charles pedig ebből egyenlített. Ha nincs Hugo Ekitiké hajrában szerzett gólja, a középpályás hibája nagyon sokba kerülhetett volna a Vörösöknek. Arne Slot ugyanis már a találkozó előtt arról beszélt, semmiképp nem szeretne döntetlent és tizenegyespárbajt, mert ott aztán tényleg bármi megtörténhet.

Endó egyébként nem játszott rosszul, és ez nem mondható el minden Liverpool-játékosról, de a súlyos hibája aligha erősíti a pozícióját azon a poszton, ahol olyan riválisai vannak csapaton belül, mint Szoboszlai Dominik. A magyar válogatott középpályás az utóbbi időben ráadásul nagyszerű formában játszik. Az Arsenal elleni Premier League-meccsen győztes gólt lőtt szabadrúgásból, az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen pedig gólpasszt adott. És ha közben a posztriválisai olyan hibákat követnek el, mint Endó a Southampton ellen, Szoboszlai jövője egyre inkább csak megpecsételődni látszik Liverpoolban.