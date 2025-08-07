Filléres őszibarack-krémleves recept: a szezon legkrémesebb finomsága

Az őszibarack-krémleves frissítő és mégis lágy, édes, pont amire egy kellemes délutánon vágyik az ember. Ha szereted a gyümölcsös, krémes desszerteket, ez a recept kihagyhatatlan!
Ha őszibarackból készült krémlevest még nem próbáltál, akkor itt az ideje! Ez a fogás egyszerre könnyű, finom, és gyorsan elkészül, mégis igazi különlegesség az őszi gyümölcsök között. Egy kis vanília, tejszín, és néhány apró trükkel olyan kényeztető ízvilágot kapsz, ami simán versenyre kel a legjobb desszertekkel, és még a konyhában sem kell órákat szobroznod!
Nem kell hozzá más, csak pár alapanyag, mégis varázslatos lesz a végeredmény. A recept egyszerű, de ne becsüld alá: a pudingpor miatt tényleg tökéletes állagú és nem túl híg lesz a gyümölcsleves, ráadásul még hidegen is csodásan fogyasztható.
Tálaláskor kínálhatsz mellé egy kis tejszínhabot, és szórhatsz a tetejére friss őszibarackdarabokat.
Bors tipp: ha szereted az izgalmas ízeket, egy csipetnyi őrölt fahéj vagy szerecsendió igazán jól passzol az őszibarackhoz. A tejszínhab helyett akár egy kis natúr joghurtot is keverhetsz az őszibarack-krémlevesbe.
Kísérletezz bátran más gyümölcsökkel is, például sárgabarackkal vagy körtével, ha épp nincs kéznél őszibarack!
A következő videóban egy másik őszibarack-krémleves recepttel ismerkedhetsz meg:
