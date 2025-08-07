Filléres őszibarack-krémleves recept: a szezon legkrémesebb finomsága

Az őszibarack-krémleves frissítő és mégis lágy, édes, pont amire egy kellemes délutánon vágyik az ember. Ha szereted a gyümölcsös, krémes desszerteket, ez a recept kihagyhatatlan!

Filléres őszibarack-krémleves recept

Ha őszibarackból készült krémlevest még nem próbáltál, akkor itt az ideje! Ez a fogás egyszerre könnyű, finom, és gyorsan elkészül, mégis igazi különlegesség az őszi gyümölcsök között. Egy kis vanília, tejszín, és néhány apró trükkel olyan kényeztető ízvilágot kapsz, ami simán versenyre kel a legjobb desszertekkel, és még a konyhában sem kell órákat szobroznod!

Így lesz tökéletes az őszibarack-krémleves – recept

Nem kell hozzá más, csak pár alapanyag, mégis varázslatos lesz a végeredmény. A recept egyszerű, de ne becsüld alá: a pudingpor miatt tényleg tökéletes állagú és nem túl híg lesz a gyümölcsleves, ráadásul még hidegen is csodásan fogyasztható.

Lássuk a filléres őszibarack-krémleves receptjét

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

1 kg érett őszibarack

6 evőkanál cukor (ízlés szerint lehet több vagy kevesebb)

5 dl víz

1 csomag vaníliás pudingpor (37 g)

3 dl tej

2 dl tejszín

Opcionálisan tejszínhab, és friss őszibarackdarabok a tálaláshoz

Az őszibarackban található vitaminok és antioxidánsok javítják a test vérkeringését

Így készítsd el

Az őszibarackokat megmosod, meghámozod és kimagozod. Egy lábasba teszed a gyümölcsöt, hozzáadod a cukrot és a vizet, majd felforralod. Lassú tűzön főzd körülbelül 10 percig, amíg az őszibarack megpuhul. Közben a pudingport elkevered a tejjel simára, hogy ne legyen csomós. Amikor az őszibarack megpuhult, leveszed a tűzről, majd botmixerrel alaposan simára turmixolod. A gyümölcspüréhez hozzáöntöd a pudingos tejet, visszateszed közepes lángra, és folyamatos keverés mellett addig főzöd, míg besűrűsödik, nagyjából 2-3 percig. Levéve a tűzről, belekevered a tejszínt, ami lágyítja és krémesíti a levest. Hagyd kihűlni, majd legalább 1-2 órára tedd a hűtőbe, hogy igazán összeérjenek az ízek.

Tálaláskor kínálhatsz mellé egy kis tejszínhabot, és szórhatsz a tetejére friss őszibarackdarabokat.

Bors tipp: ha szereted az izgalmas ízeket, egy csipetnyi őrölt fahéj vagy szerecsendió igazán jól passzol az őszibarackhoz. A tejszínhab helyett akár egy kis natúr joghurtot is keverhetsz az őszibarack-krémlevesbe.