A séfek is titkolták eddig: ettől az egyszerű hozzávalótól lesz tökéletes a házi BBQ-szósz

A BBQ-szósz (barbecue szósz) egy sokoldalú, gazdag ízvilágú mártás, amelyet elsősorban grillezett, füstölt vagy sült húsokhoz, leggyakrabban sertéshez, csirkéhez, marhához fogyasztunk, de sokan a grillsajtot vagy grillzöldségeket is megbolondítják vele. A szósz igazi különlegessége, hogy széles ízskálán mozog: az elkészítés módjától függően lehet édes, füstös, csípős, savanykás vagy ezek kombinációja.

Bárki könnyen elkészítheti a házi BBQ-szószt

Fotó: norikko / Shutterstock

Bárki készíthet otthon BBQ-szószt

Egyre népszerűbbek a házi készítésű barbecue mártások szemben a boltban kapható késztermékekkel, főleg, hogy egyáltalán nem nagy ördöngösség beszerezni a hozzávalókat és kikeverni a nagy kedvencet. A BBQ-szósz akkor jó, ha kiegyensúlyozott az ízvilága, vagyis harmonikusan keverednek az édes, a savanyú, a sós és a füstös jegyek. Az arányokat ízlés szerint lehet alakítani.

Ez az összetevő a titka

A házi BBQ-szósz többféle hozzávalóból áll össze, ám egy biztos: valamilyen édesítőszert tartalmaznia kell a megfelelő ízhatás érdekében. A kristálycukron és mézen túl, sokan a barna cukorra esküsznek, hiszen ez amellett, hogy megédesíti az öntetet, extra mélységet és karamellás aromát is ad a szósznak, ráadásul remekül ellensúlyozza a savas alaphozzávalókat.

Érdemes kipróbálni a receptet

A BBQ-szósz nagyon könnyen és gyorsan elkészíthető, csupán be kell szereznünk a megfelelő alapanyagokat.

Hozzávalók:

250 ml ketchup

2 evőkanál barna cukor

2 evőkanál almaecet

1 evőkanál mustár

1 teáskanál füstölt paprika

½ teáskanál fokhagymapor

só és bors ízlés szerint

Ezzel az egyszerű BBQ-szósz recepttel nem lehet mellélőni

Fotó: New Africa / Shutterstock

Az alkotórészeket tegyük egy kisebb lábasba, majd alaposan keverjük össze kézi habverővel. Ezt követően lassú tűzön, kevergetés mellett főzzük, amíg besűrűsödik, ez kb. 10-15 perc. Ha nagyobb adagot készítünk, adagoljuk a kész mártást zárható üvegbe, és miután kihűlt, tároljuk a hűtőben akár 1-2 hétig. Az igazi ínyenceknek a barna cukor karamellizálást ajánljuk első lépésként.

Ha egy igazán különleges, még több hozzávalóból készülő szószt szeretnél elkészíteni, meríts ihletet ebből a videóból: