AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Zsuzsanna, Tiborc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A séfek is titkolták eddig: ettől az egyszerű hozzávalótól lesz tökéletes a házi BBQ-szósz

BBQ
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 12:45
receptgrillhúsgrillezés
A nyári kerti partik és grillezések legnépszerűbb kiegészítője minden bizonnyal a füstös ízvilágú öntet, ami kiválóan passzol a sült húsokhoz. A BBQ-szósz eredetileg az amerikai barbecue kultúrából, pontosabban a déli államokból származik, mára viszont az egész világon közkedvelt finomság, amivel számtalan étel feldobható.

A BBQ-szósz (barbecue szósz) egy sokoldalú, gazdag ízvilágú mártás, amelyet elsősorban grillezett, füstölt vagy sült húsokhoz, leggyakrabban sertéshez, csirkéhez, marhához fogyasztunk, de sokan a grillsajtot vagy grillzöldségeket is megbolondítják vele. A szósz igazi különlegessége, hogy széles ízskálán mozog: az elkészítés módjától függően lehet édes, füstös, csípős, savanykás vagy ezek kombinációja.

Bárki könnyen elkészítheti a házi BBQ-szószt
Fotó: norikko /  Shutterstock 

Bárki készíthet otthon BBQ-szószt

Egyre népszerűbbek a házi készítésű barbecue mártások szemben a boltban kapható késztermékekkel, főleg, hogy egyáltalán nem nagy ördöngösség beszerezni a hozzávalókat és kikeverni a nagy kedvencet. A BBQ-szósz akkor jó, ha kiegyensúlyozott az ízvilága, vagyis harmonikusan keverednek az édes, a savanyú, a sós és a füstös jegyek. Az arányokat ízlés szerint lehet alakítani.

Ez az összetevő a titka 

A házi BBQ-szósz többféle hozzávalóból áll össze, ám egy biztos: valamilyen édesítőszert tartalmaznia kell a megfelelő ízhatás érdekében. A kristálycukron és mézen túl, sokan a barna cukorra esküsznek, hiszen ez amellett, hogy megédesíti az öntetet, extra mélységet és karamellás aromát is ad a szósznak, ráadásul remekül ellensúlyozza a savas alaphozzávalókat.

Érdemes kipróbálni a receptet

A BBQ-szósz nagyon könnyen és gyorsan elkészíthető, csupán be kell szereznünk a megfelelő alapanyagokat.

Hozzávalók:

  • 250 ml ketchup
  • 2 evőkanál barna cukor
  • 2 evőkanál almaecet
  • 1 evőkanál mustár
  • 1 teáskanál füstölt paprika
  • ½ teáskanál fokhagymapor
  • só és bors ízlés szerint
Ezzel az egyszerű BBQ-szósz recepttel nem lehet mellélőni
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Az alkotórészeket tegyük egy kisebb lábasba, majd alaposan keverjük össze kézi habverővel. Ezt követően lassú tűzön, kevergetés mellett főzzük, amíg besűrűsödik, ez kb. 10-15 perc. Ha nagyobb adagot készítünk, adagoljuk a kész mártást zárható üvegbe, és miután kihűlt, tároljuk a hűtőben akár 1-2 hétig. Az igazi ínyenceknek a barna cukor karamellizálást ajánljuk első lépésként.

Ha egy igazán különleges, még több hozzávalóból készülő szószt szeretnél elkészíteni, meríts ihletet ebből a videóból:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu