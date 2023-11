"Uramisten, de jó" – most te is elkészítheted Bódi Margó isteni cigánylecsóját – videó

A Bódi család hihetetlen népszerűségnek örvend a fiatalok kedvenc közösségi felületén, vagyis rengetegen várják és nézik Margó és Guszti rövid videóit a TikTokon. Margó ráadásul 48 évnyi (!) gyakorlattal rendelkezik a konyhában, pontosan ennyi ideje lett ugyanis asszony.

Bódi Margó újabb főzőműsorral rukkolt elő (Fotó: Bors)

Október 21-én ráadásul újra képernyőre került a Paprika TV-n a Margó Ízvilága című főzőműsora, amiben ínycsiklandozó és autentikus fogásokat készít el a tőle megszokott kedvességgel és derűvel.

Kóstoltad már a cigánylecsót?

Margó egyik specialitása az úgynevezett cigánylecsó, amivel Gusztit is könnyedén le tudja venni a lábáról. Ha te is elbizonytalanodnál abban, mit is főzz a családnak egy őszi hétvégén, ezzel a recepttel garantáltan sikert aratsz. Nem is kell hozzá olyan sok hozzávaló!

Sokan imádják az énekesnő főztjét Fotó: Bors

Az énekesnő a Bors kamerája előtt ragadott fakanalat és készített egy óriási adaggal az egyik specialitásából, nézzétek csak meg, mit alkotott!

Margó édesanya nélkül nőtt fel

Margó a Palikék világa by Manna című podcastben mesélte el, hogy egy rét kellős közepén látta meg a napvilágot, majd Nagyecseden, a romatelepen nőtt fel, ahol 14 évesen ismerte meg hitvesét, Bódi Gusztit. Margó édesapja nem nézte jó szemmel a románcot, ő ugyanis valaki másvalakinek szánta feleségül. A fiatalok viszont annyira szerelmesek voltak, hogy Guszti keresztülhúzta apósa számítását és a roma hagyományok szerint Margóval férj és feleség lettek.

A roma tradíció szerint amikor egy fiú meg egy lány összekerülnek és egy szobában vannak reggelig, mindegy, hogy az egyik a fotelben ült a másik meg a kanapén feküdt, ha kivilágosodik, és együtt vannak, akkor az férj és feleségnek számít.

– magyarázta Bódi Margó, aki 14 éves kora óta viseli ezt a nevet, ugyanis Balázs Margitként született.

Az énekesnő szegénységben nőtt fel, viszont nagyon nagy boldogságban, mert népes család vette őt körül. A gyerekkorára azonban árnyékot vetett, hogy 9 éves korában elvesztette az édesanyját. Igaz, akkor még nem fogta fel ennek a tragédiának a súlyát.

– Neki volt egy szívtrombózisa, abban az időben ezt mondták, szerintem érproblémája lehetett, 39 éves volt. Mivel nagy közösségben éltünk, valahol nem éreztük, hogy anyánk meghalt. Annyira sokan voltunk együtt, hogy a többiek elfeledtették azt, hogy nincs anyukánk. Viszont amikor olyan 40 éves lettem, és voltak unokáim, akkor éreztem azt igazán, hogy anya nélkül nőttem föl. El kellett telnie 30 évnek. Amikor láttam egy asszonyt a lányával, akkor elfogott egy rossz érzés. Nem mondom, hogy irigy voltam, de egy kicsit igen… – vallotta be őszintén Bódi Guszti felesége.