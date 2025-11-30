Sztárban Sztár All Stars: döbbenet, egy évadgyőztesnek ért véget a verseny a döntő kapujában

Izgalmas pillanatokban nem volt hiány a Sztárban Sztár 2025-ös évadának 13. élő adásában, azaz az elődöntőben. A jövő hét már a finálé, így érthető, hogy mindenki sokkalta többet akart mutatni magából, sokkal jobb akart lenni, mint eddig bármikor. Persze ez koránt sem volt olyan egyszerű, hiszen akárhonnan is nézzük, Dér Heni, Vavra Bence, Veréb Tomi és Freddie szeptember óta folyamatosan újabb és újabb sztárok bőrébe bújik, hétről hétre újabb produkciókkal készül – igen, egy ideje már adásonként többel is –, így nem csoda, ha fogy az erejük. Erről egyébként korábban Vavra Bence részletesen mesélt a Borsnak. Ő úgy fogalmazott: "Fárdok. És fáradok. Egyre több a feladat, és mintha egyre kevesebb időnk lenne… pihenésre tehát nincs nagyon idő. De nem panaszkodom, egyszerűen ezek tények" – magyarázta.

A Sztárban Sztár elődöntőjében egy szóló- és egy duettdalt adott elő mindenki. Dér Heni Oláh Gergővel, Freddie Sipos Tamással, Veréb Tomi Peter Sramekkel, Vavra Bence pedig Szabó Ádámmal mutatta meg, mit tud. A zsűri így két körben szavazott, szórta is szépen a 40 pontokat. Egyébként a mai volt az utolsó az idei évadban, amikor ők pontoztak: a döntőben már csak a közönség szava számít, a végső döntést ők hozzák meg. Most azonban még a zsűri és a közönség közös pontszáma alapján született eredmény. Így hirdettek napi győztest, aki ismét Vavra Bence lett, aki már-már rutinosan vonult le a színpadról a páholyba, hiszen igen sokszor lett már napi győztes a Sztárban Sztár 11. évadában.

Sajnos azonban nem csak nyertesek, de vesztesek is vannak minden műsorban, minden versenyben: az elődöntőben is véget ért valakinek a játék. Ezúttal is a közönség döntött. A második körös szavazásban még egy embert megmentett a közönség, Dér Henit; Freddie és Veréb Tomi, két korábbi évadgyőztes pedig veszélyzónába került. Jött egy villámszavazás, mely végére kiderült, ki búcsúzik. Feszült csend várta a bejelentést, végül Tilla kimondta a továbbjutó, illetve a Sztárban Sztár kieső nevét is.