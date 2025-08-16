Kezdődhet a befőzés? Ilyen egyszerű eltenni a nyári legfinomabb ízeit télire – Recepttel

A te fejedben is megfordult, hogy eltedd a nyári zamatos gyümölcsöket, és zöldségeket, de nem tudod, hogyan kell befőzni? A befőzés egyszerűbb, mint az elsőre gondolnád, igaz általában némi időt, odafigyelést és alapos előkészületet igényel. Ez azonban semmiképp se vegye el a kedved, hiszen a befőzés valójában igazi móka és kacagás, főleg ha a gyerekeket is bevonjuk néha a munkálatokba! Van ugyanis abban valami varázslatos, amikor a hideg téli hónapokban belekóstolhatsz a saját készítésű eper lekvárodba vagy barack befőttedbe. Minden egyes üveg egy aprócska időutazás a nyári emlékekbe. Az alábbi recepteket a Fanny magazin állította össze.
HOZZÁVALÓK (3 DB 200 ML-ES ÜVEGHEZ):
ELKÉSZÍTÉS:
1. A meggyet szárazzuk le, mossuk meg, magozzuk ki. Tegyük lábasba, adjuk hozzá a befőzőcukrot. 2. Nagy lángon forraljuk fel, főzzük 3-4 percig, azután keverjük hozzá a pálinkát és a felaprított étcsokoládét.
3. Töltsük a lekvárt a sterilizált befőttesüvegekbe. Gondosan zárjuk le mindet, állítsuk fejjel lefelé, hagyjuk kihűlni. Hűvös helyen tároljuk.
HOZZÁVALÓK (2 DB 250 ML-ES ÜVEGHEZ):
ELKÉSZÍTÉS:
1. Az almákat hámozzuk meg, magozzuk ki, a gyümölcshúst aprítsuk fel. Locsoljuk meg a citrom kifacsart levével. Forraljuk fel az almalét a vaníliarúddal és a kikapart velővel, a fahéjrúddal és a cukorral. Adjuk hozzá az almát, és főzzük 15-20 percig.
2. Távolítsuk el a vanília- és a fahéjrudat, pürésítsük a gyümölcsöt botmixerrel. Még forrón töltsük üvegekbe, gondosan zárjuk le, állítsuk fejjel lefelé 5 percre. Dunsztban hagyjuk kihűlni, majd tároljuk hűvös helyen.
HOZZÁVALÓK (4 DB 250 ML-ES ÜVEGHEZ):
ELKÉSZÍTÉS:
1. A barackot mossuk meg, magozzuk ki, a gyümölcshúst aprítsuk fel. A citromot mossuk meg, a héját reszeljük le, a levét facsarjuk ki. A barack harmadát pürésítsük botmixerrel. Tegyük lábasba a többi barackkal, a citromhéjjal és -lével, a cukorral együtt. Forgassuk össze, és pihentessük 2 órán át.
2. Kevergetve forraljuk fel, majd nagy lángon forraljuk 5 percig. Töltsük az üvegekbe, gondosan zárjuk le azokat, és fordítsuk fejjel lefelé kb. 5 percre. Visszafordítva tegyük dunsztba, hagyjuk kihűlni. Tároljuk hűvös helyen.
HOZZÁVALÓK (2 DB 200 ML-ES ÜVEGHEZ):
ELKÉSZÍTÉS:
1. A málnát mossuk meg, tegyük lábasba, forraljuk fel 1 ek. vízzel, valamint a citrom kifacsart levével. Pürésítsük botmixerrel, végül passzírozzuk át.
2. Fémedényben keverjük habosra a tojásokat a cukorral. Adjuk hozzá a málnapürét és a puha vajat, forró vízgőz fölött, kevergetve főzzük sű rűre. (Vigyázzunk, hogy az edény ne érjen a forró vízbe!) Végül töltsük mindet üvegekbe. Tároljuk a hűtőben.
HOZZÁVALÓK (4 DB 300 ML-ES ÜVEGHEZ):
ELKÉSZÍTÉS:
1. A szilvát mossuk meg, szárazzuk le, magozzuk ki, a húsát aprítsuk fel. Tegyük lábasba a mézzel, a befőzőcukorral és a fahéjrúddal. Kevergetve forraljuk fel, főzzük kb. 3 percig. Csorgassuk bele a balzsamecetet, és távolítsuk el a fahéjrudat.
2. Forrón töltsük üvegekbe, majd zárjuk le azokat, és állítsuk fejjel lefelé 5 percre. Dunsztban hagyjuk kihűlni, tároljuk hűvös helyen.
HOZZÁVALÓK (6 DB 200 ML-ES ÜVEGHEZ):
ELKÉSZÍTÉS:
1. A ringlót mossuk meg, szárazzuk le, magozzuk ki, és a gyümölcshúst aprítsuk fel. A narancs levét facsarjuk ki. A vaníliarúd magjait kaparjuk ki Tegyük lábasba ezeket a balzsamecettel és a cukorral együtt. Forraljuk fel, főzzük további 3 percig.
2. Forrón töltsük üvegekbe, gondosan zárjuk le azokat, és állítsuk fejjel lefelé kb. 5 percre. Hagyjuk kihűlni, majd tároljuk hűvös helyen. Sajtokhoz, sültek mellé kínáljuk.
További ízletes befőzési tippekért kattints erre a videóra:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.