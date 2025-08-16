Kezdődhet a befőzés? Ilyen egyszerű eltenni a nyári legfinomabb ízeit télire – Recepttel

A te fejedben is megfordult, hogy eltedd a nyári zamatos gyümölcsöket, és zöldségeket, de nem tudod, hogyan kell befőzni? A befőzés egyszerűbb, mint az elsőre gondolnád, igaz általában némi időt, odafigyelést és alapos előkészületet igényel. Ez azonban semmiképp se vegye el a kedved, hiszen a befőzés valójában igazi móka és kacagás, főleg ha a gyerekeket is bevonjuk néha a munkálatokba! Van ugyanis abban valami varázslatos, amikor a hideg téli hónapokban belekóstolhatsz a saját készítésű eper lekvárodba vagy barack befőttedbe. Minden egyes üveg egy aprócska időutazás a nyári emlékekbe. Az alábbi recepteket a Fanny magazin állította össze.

Befőzés indul! Íme a legegyszerűbb receptek, melyeket te is könnyedén elkészíthetsz a családnak.

Befőzés kezdőknek és haladóknak: pikáns pürék, zamatos megoldások

Fekete-erdei meggylekvár

HOZZÁVALÓK (3 DB 200 ML-ES ÜVEGHEZ):

500 g meggy

250 g 2 : 1-es befőzőcukor

2-3 ek. cseresznyepálinka

75 g 70% kakaótartalmú étcsokoládé

Fekete-erdei meggylekvár – A selymesen édes és enyhén fanyar finomság.

ELKÉSZÍTÉS:

1. A meggyet szárazzuk le, mossuk meg, magozzuk ki. Tegyük lábasba, adjuk hozzá a befőzőcukrot. 2. Nagy lángon forraljuk fel, főzzük 3-4 percig, azután keverjük hozzá a pálinkát és a felaprított étcsokoládét.

3. Töltsük a lekvárt a sterilizált befőttesüvegekbe. Gondosan zárjuk le mindet, állítsuk fejjel lefelé, hagyjuk kihűlni. Hűvös helyen tároljuk.

Nyári almapüré

HOZZÁVALÓK (2 DB 250 ML-ES ÜVEGHEZ):

500 g alma

1/2 db citrom

80 ml almalé

1/2 db vaníliarúd

1 db fahéjrúd

1 ek. kristálycukor

Édes almapüré - amit a friss, zamatos almák tesznek még ellenállhatatlanabbá.

ELKÉSZÍTÉS:

1. Az almákat hámozzuk meg, magozzuk ki, a gyümölcshúst aprítsuk fel. Locsoljuk meg a citrom kifacsart levével. Forraljuk fel az almalét a vaníliarúddal és a kikapart velővel, a fahéjrúddal és a cukorral. Adjuk hozzá az almát, és főzzük 15-20 percig.

2. Távolítsuk el a vanília- és a fahéjrudat, pürésítsük a gyümölcsöt botmixerrel. Még forrón töltsük üvegekbe, gondosan zárjuk le, állítsuk fejjel lefelé 5 percre. Dunsztban hagyjuk kihűlni, majd tároljuk hűvös helyen.

Citromos sárgabaracklekvár

HOZZÁVALÓK (4 DB 250 ML-ES ÜVEGHEZ):

1,3 kg sárgabarack

1 db citrom

1 kg kristálycukor

Citromos sárgabaracklekvár - a sárgabarack édes zamata és a fanyar citrom tökéletes harmóniája.

ELKÉSZÍTÉS:

1. A barackot mossuk meg, magozzuk ki, a gyümölcshúst aprítsuk fel. A citromot mossuk meg, a héját reszeljük le, a levét facsarjuk ki. A barack harmadát pürésítsük botmixerrel. Tegyük lábasba a többi barackkal, a citromhéjjal és -lével, a cukorral együtt. Forgassuk össze, és pihentessük 2 órán át.

2. Kevergetve forraljuk fel, majd nagy lángon forraljuk 5 percig. Töltsük az üvegekbe, gondosan zárjuk le azokat, és fordítsuk fejjel lefelé kb. 5 percre. Visszafordítva tegyük dunsztba, hagyjuk kihűlni. Tároljuk hűvös helyen.