UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
35°C Székesfehérvár

Ábrahám névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kezdődhet a befőzés? Ilyen egyszerű eltenni a nyári legfinomabb ízeit télire – Recepttel

Kezdődhet a befőzés? Ilyen egyszerű eltenni a nyári legfinomabb ízeit télire – Recepttel

Fanny Magazin
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 15:15
lekvárbefőzés
Elő a lábasokkal, üvegekkel: itt az ideje, hogy végre üvegbe zárd a nyár édes ízét. A befőzés nem bonyolult folyamat, elég egy-két keverés, némi odafigyelés és már sorakoznak is a gyümölcsös finomságok a kamrapolcodon! Ha ránk hallgatsz, tökéletes lesz a végeredmény.

A te fejedben is megfordult, hogy eltedd a nyári zamatos gyümölcsöket, és zöldségeket, de nem tudod, hogyan kell befőzni? A befőzés egyszerűbb, mint az elsőre gondolnád, igaz általában némi időt, odafigyelést és alapos előkészületet igényel. Ez azonban semmiképp se vegye el a kedved, hiszen a befőzés valójában igazi móka és kacagás, főleg ha a gyerekeket is bevonjuk néha a munkálatokba! Van ugyanis abban valami varázslatos, amikor a hideg téli hónapokban belekóstolhatsz a saját készítésű eper lekvárodba vagy barack befőttedbe. Minden egyes üveg egy aprócska időutazás a nyári emlékekbe. Az alábbi recepteket a Fanny magazin állította össze.

lekvár, paradicsom befőzés receptek
Befőzés indul! Íme a legegyszerűbb receptek, melyeket te is könnyedén elkészíthetsz a családnak.
Fotó: Alliance Images /  Shutterstock 

Befőzés kezdőknek és haladóknak: pikáns pürék, zamatos megoldások

Fekete-erdei meggylekvár

HOZZÁVALÓK (3 DB 200 ML-ES ÜVEGHEZ):

  • 500 g meggy
  • 250 g 2 : 1-es befőzőcukor
  • 2-3 ek. cseresznyepálinka
  • 75 g 70% kakaótartalmú étcsokoládé
Fekete-erdei meggylekvár befőzése
Fekete-erdei meggylekvár – A selymesen édes és enyhén fanyar finomság.

ELKÉSZÍTÉS:
1. A meggyet szárazzuk le, mossuk meg, magozzuk ki. Tegyük lábasba, adjuk hozzá a befőzőcukrot. 2. Nagy lángon forraljuk fel, főzzük 3-4 percig, azután keverjük hozzá a pálinkát és a felaprított étcsokoládét.
3. Töltsük a lekvárt a sterilizált befőttesüvegekbe. Gondosan zárjuk le mindet, állítsuk fejjel lefelé, hagyjuk kihűlni. Hűvös helyen tároljuk.

Nyári almapüré

HOZZÁVALÓK (2 DB 250 ML-ES ÜVEGHEZ):

  • 500 g alma
  • 1/2 db citrom
  • 80 ml almalé
  • 1/2 db vaníliarúd
  • 1 db fahéjrúd
  • 1 ek. kristálycukor
alma befőzése - almapüré télre
Édes almapüré -  amit a friss, zamatos almák tesznek még ellenállhatatlanabbá.

ELKÉSZÍTÉS:

1. Az almákat hámozzuk meg, magozzuk ki, a gyümölcshúst aprítsuk fel. Locsoljuk meg a citrom kifacsart levével. Forraljuk fel az almalét a vaníliarúddal és a kikapart velővel, a fahéjrúddal és a cukorral. Adjuk hozzá az almát, és főzzük 15-20 percig.
2. Távolítsuk el a vanília- és a fahéjrudat, pürésítsük a gyümölcsöt botmixerrel. Még forrón töltsük üvegekbe, gondosan zárjuk le, állítsuk fejjel lefelé 5 percre. Dunsztban hagyjuk kihűlni, majd tároljuk hűvös helyen.

Citromos sárgabaracklekvár 

HOZZÁVALÓK (4 DB 250 ML-ES ÜVEGHEZ):

  • 1,3 kg sárgabarack
  • 1 db citrom
  • 1 kg kristálycukor
baracklejvár befőzése
Citromos sárgabaracklekvár -  a sárgabarack édes zamata és a fanyar citrom tökéletes harmóniája.

ELKÉSZÍTÉS:
1. A barackot mossuk meg, magozzuk ki, a gyümölcshúst aprítsuk fel. A citromot mossuk meg, a héját reszeljük le, a levét facsarjuk ki. A barack harmadát pürésítsük botmixerrel. Tegyük lábasba a többi barackkal, a citromhéjjal és -lével, a cukorral együtt. Forgassuk össze, és pihentessük 2 órán át.
2. Kevergetve forraljuk fel, majd nagy lángon forraljuk 5 percig. Töltsük az üvegekbe, gondosan zárjuk le azokat, és fordítsuk fejjel lefelé kb. 5 percre. Visszafordítva tegyük dunsztba, hagyjuk kihűlni. Tároljuk hűvös helyen.

Málnakrém

HOZZÁVALÓK (2 DB 200 ML-ES ÜVEGHEZ):

  • 350 g málna
  • 1/2 db citrom
  • 3 db tojás
  • 150 g kristálycukor
  • 100 g szobahőmérsékletű vaj
Málnakrém - Egy kanál ebből a finomságból, bármely desszertet különlegessé varázsol.

ELKÉSZÍTÉS:
1. A málnát mossuk meg, tegyük lábasba, forraljuk fel 1 ek. vízzel, valamint a citrom kifacsart levével. Pürésítsük botmixerrel, végül passzírozzuk át.
2. Fémedényben keverjük habosra a tojásokat a cukorral. Adjuk hozzá a málnapürét és a puha vajat, forró vízgőz fölött, kevergetve főzzük sű rűre. (Vigyázzunk, hogy az edény ne érjen a forró vízbe!) Végül töltsük mindet üvegekbe. Tároljuk a hűtőben.

Fahéjas szilvalekvár

HOZZÁVALÓK (4 DB 300 ML-ES ÜVEGHEZ):

  • 1,5 kg szilva
  • 175 g méz
  • 350 g 3 : 1-es befőzőcukor
  • 2 db fahéjrúd
  • 100 ml balzsamecet
szilva befőzése - fahéjas szilvalekvár
Fahéjas szilvalekvár - az ősz ízeit idéző, fűszeres, mégis lágyan édes lekvár a gyerekek nagy kedvence lesz.

ELKÉSZÍTÉS:
1. A szilvát mossuk meg, szárazzuk le, magozzuk ki, a húsát aprítsuk fel. Tegyük lábasba a mézzel, a befőzőcukorral és a fahéjrúddal. Kevergetve forraljuk fel, főzzük kb. 3 percig. Csorgassuk bele a balzsamecetet, és távolítsuk el a fahéjrudat.
2. Forrón töltsük üvegekbe, majd zárjuk le azokat, és állítsuk fejjel lefelé 5 percre. Dunsztban hagyjuk kihűlni, tároljuk hűvös helyen.

Vaníliás ringlólekvár

HOZZÁVALÓK (6 DB 200 ML-ES ÜVEGHEZ):

  • 2 kg ringló
  • 1 db narancs
  • 1 db vaníliarúd
  • 1 tk. Balzsamecet
  • 1 kg kristálycukor
Nyári almapüré befőzése
Nyári almapüré – friss, zamatos, könnyed, tökéletes alapja lehet a rohanós reggeleknek.

ELKÉSZÍTÉS:
1. A ringlót mossuk meg, szárazzuk le, magozzuk ki, és a gyümölcshúst aprítsuk fel. A narancs levét facsarjuk ki. A vaníliarúd magjait kaparjuk ki Tegyük lábasba ezeket a balzsamecettel és a cukorral együtt. Forraljuk fel, főzzük további 3 percig.
2. Forrón töltsük üvegekbe, gondosan zárjuk le azokat, és állítsuk fejjel lefelé kb. 5 percre. Hagyjuk kihűlni, majd tároljuk hűvös helyen. Sajtokhoz, sültek mellé kínáljuk.

További ízletes befőzési tippekért kattints erre a videóra:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu