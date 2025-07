Dinnyeőrület a Sparban: A nyár kedvenc gyümölcsei különleges választékban!

Amikor a nyárra gondolunk, szinte azonnal beugrik a dinnye frissítő íze! Idén is érdemes ellátogatni a Sparba, ahol a szezon legkülönlegesebb fajtáit szerezheti be, most szuper áron. Akár a klasszikus görögdinnye, a különleges sárga húsú, vagy a praktikus minidinnye a kedvence, biztosan megtalálod, amit keresel!

Akciós dinnyeajánlatok a Sparban – Ne maradj le! A Spar üzleteiben 2025. július 24. és 30. között tart az akciós dinnyehetek, ahol igazán bőséges a kínálat. Érdemes kihasználni a lehetőséget, és beszerezni a kedvenceit a legjobb áron - írja a Mindmegette. A dinnye mindenki kedvence Íme néhány ínycsiklandó ajánlat: Magszegény görögdinnye: 229 Ft/kg

229 Ft/kg SPAR HAZAI.SZERETEM Harmónium dinnye: 249 Ft/kg

249 Ft/kg Bébigörögdinnye: 349 Ft/kg

349 Ft/kg Minigörögdinnye: 349 Ft/kg

349 Ft/kg Sárga húsú görögdinnye: 349 Ft/kg

349 Ft/kg Sárgadinnye: 599 Ft/kg

599 Ft/kg Dinótojás dinnye: 999 Ft/kg Miért érdemes minden nap dinnyét enni? A dinnye nem csupán finom, hanem egy igazi hidratáló szupergyümölcs. Több mint 90%-os víztartalmának köszönhetően tökéletesen frissít, ráadásul alacsony kalóriatartalma miatt a diétás étrendbe is kiválóan beilleszthető. Emellett gazdag C-vitaminban és antioxidánsokban, és még a veseműködést is támogatja. A sárgadinnye pedig különösen értékes a benne található jelentős mennyiségű béta-karotin miatt. Ez az anyag kiemelten hozzájárul a szem egészségéhez, valamint segít megőrizni a bőr és a nyálkahártyák épségét. Kóstold meg a különleges sárga húsú görögdinnyét! A sárga húsú görögdinnye igazi kuriózum a nyári szezonban! Nem csupán a színe tér el a hagyományos piros változattól, hanem az íze is: édesebb aromájú és kevésbé vizes állagú, így garantáltan különleges élményt nyújt. Tipp a tároláshoz: Így marad hosszabb ideig friss a dinnye! Fontos tudni, hogy a szeletelt dinnye gyorsabban romlik, mert az oxigén hatására a sejtek bomlásnak indulnak. A nedvességvesztés és a hőmérséklet-ingadozás pedig csak ront a helyzeten. Éppen ezért, miután felvágtuk a dinnyét, két órán belül tegyük légmentesen zárható dobozba vagy tasakba, és tároljuk a hűtő zöldséges fiókjában. A legideálisabb, ha a hűtő hőmérséklete 3–5 °C között van, így lassítható a romlás folyamata, és hosszabb ideig élvezhetjük a friss, lédús dinnyét!