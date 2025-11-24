Szexi naptár készült Dobó Katával és Peller Annával: A színésznők a színpadon is ledobják a textilt – Galéria!

Ma egy jó hangulatú sajtóesemény keretein belül mutatták be a Játékszín legújabb darabját, a Naptárlányokat, ami december 13-án debütál majd a színházban. Az életigenlő vígjáték főszereplője hat középkorú nő, akik egyikük férjének halála után úgy döntenek, hogy egy szexi, akt fotókból álló naptárral szeretnének pénzt gyűjteni. A csapat összetartó, mégis oly különböző tagjait Dobó Kata, Falusi Mariann, Peller Anna, Bánsági Ildikó, Tóth Enikő és Szőlőskei Tímea alakítják majd, akik bizony a színpadon maguk is megszabadulnak a ruháiktól, na meg kicsit talán a gátlásaiktól is.
Kerekes József és Barabás Kiss Zoltán két férjet alakítanak majd a történetben, akik szerepe talán kicsi, de mégis nagyon jelentős, hiszen előbbi halála az, ami az események mozgatórugójává válik. Emellett a hölgyek segítségére lesz még Varga Ádám is, Lawrence szerepében, aki a fotókat készíti az ominózus naptárhoz. Akárcsak a karakternek, úgy bizonyára a színésznek is új kihívás lesz profi fotósnak tűnni a gyönyörű hölgyek között, így annyit már elöljáróban elárulhatunk, hogy ő is okoz majd néhány igazán komikus pillanatot az előadás során. Valószínűleg hasonlóan zavarban érezhette magát az igazi fotós is, aki hasonlóan dögös, de talán valamivel szemérmesebb fotókat készített a színésznőkről a valóságban, ugyanis a naptárat a rajongók meg is vásárolhatják majd. A Fény és árnyék című fekete-fehér naptárban ráadásul – a Játékszín igazgatójának elmondása szerint – a hölgyek mellett a színdarab férfi szereplői is megjelennek, igaz, azt nem tudni, mennyire lenge öltözékben.
A szereplők között megtalálható még Bánsági Ildikó lánya, Gáspár Kata is, akit mostanság a legtöbben talán sorozatszerepeiről ismerhetnek. A fiatal színésznő hatalmas megtiszteltetésnek éli meg, hogy olyan elismert művészekkel állhat színpadra, mint Peller Anna vagy Dobó Kata. Emellett persze az is kifejezetten különlegessé teszi a darabot, hogy együtt láthatjuk anyát és lányát, bár elmondásuk alapján nem sok jelenetük van együtt, de abban egyetértenek, hogy nagyon szeretnek közösen dolgozni. Mindemellett pedig már csak hab a tortán, hogy a Pa-dö-dő énekesnője, Falusi Mariann csodás hangját is hallhatjuk majd felcsendülni.
