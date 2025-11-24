Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Szexi naptár készült Dobó Katával és Peller Annával: A színésznők a színpadon is ledobják a textilt – Galéria!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 19:50
A Naptárlányok hamarosan debütál a Játékszínben, ami kétségtelenül az évad egyik legizgalmasabb darabja lesz. Dobó Kata, Peller Anna, sőt még Bánsági Ildikó is megszabadul a ruháitól a naptár kedvéért, amit a rajongók haza is vihetnek.
Ma egy jó hangulatú sajtóesemény keretein belül mutatták be a Játékszín legújabb darabját, a Naptárlányokat, ami december 13-án debütál majd a színházban. Az életigenlő vígjáték főszereplője hat középkorú nő, akik egyikük férjének halála után úgy döntenek, hogy egy szexi, akt fotókból álló naptárral szeretnének pénzt gyűjteni. A csapat összetartó, mégis oly különböző tagjait Dobó Kata, Falusi Mariann, Peller Anna, Bánsági Ildikó, Tóth Enikő és Szőlőskei Tímea alakítják majd, akik bizony a színpadon maguk is megszabadulnak a ruháiktól, na meg kicsit talán a gátlásaiktól is.

Dobó Kata, Peller Anna és Gáspár Kata először játszanak együtt, de máris mintha igazi barátnők lennének.
Dobó Kata és Peller Anna először állnak egy színpadon, de már most imádják a próbafolyamat minden pillanatát (Fotó: Gábor Zoltán)

Kerekes József és Barabás Kiss Zoltán két férjet alakítanak majd a történetben, akik szerepe talán kicsi, de mégis nagyon jelentős, hiszen előbbi halála az, ami az események mozgatórugójává válik. Emellett a hölgyek segítségére lesz még Varga Ádám is, Lawrence szerepében, aki a fotókat készíti az ominózus naptárhoz. Akárcsak a karakternek, úgy bizonyára a színésznek is új kihívás lesz profi fotósnak tűnni a gyönyörű hölgyek között, így annyit már elöljáróban elárulhatunk, hogy ő is okoz majd néhány igazán komikus pillanatot az előadás során. Valószínűleg hasonlóan zavarban érezhette magát az igazi fotós is, aki hasonlóan dögös, de talán valamivel szemérmesebb fotókat készített a színésznőkről a valóságban, ugyanis a naptárat a rajongók meg is vásárolhatják majd. A Fény és árnyék című fekete-fehér naptárban ráadásul – a Játékszín igazgatójának elmondása szerint – a hölgyek mellett a színdarab férfi szereplői is megjelennek, igaz, azt nem tudni, mennyire lenge öltözékben.

A Játékszín igazgatója, Bank Tamás bejelentette, hogy egy valódi naptár is készült a Naptárlányok szereplőivel, ami a színházban lesz megvásárolható (Fotó: Gábor Zoltán)

Dobó Kata és Gáspár Kata először játszanak együtt

A szereplők között megtalálható még Bánsági Ildikó lánya, Gáspár Kata is, akit mostanság a legtöbben talán sorozatszerepeiről ismerhetnek. A fiatal színésznő hatalmas megtiszteltetésnek éli meg, hogy olyan elismert művészekkel állhat színpadra, mint Peller Anna vagy Dobó Kata. Emellett persze az is kifejezetten különlegessé teszi a darabot, hogy együtt láthatjuk anyát és lányát, bár elmondásuk alapján nem sok jelenetük van együtt, de abban egyetértenek, hogy nagyon szeretnek közösen dolgozni. Mindemellett pedig már csak hab a tortán, hogy a Pa-dö-dő énekesnője, Falusi Mariann csodás hangját is hallhatjuk majd felcsendülni.

December 13-án a Játékszín bemutatja a Naptárlányok című életigenlő vígjátékot.

 

