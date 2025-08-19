Így készíthetsz mennyei bodzabogyószörpöt egy kis furfanggal megfűszerezve - az anyósod is kíváncsi lesz a titkodra

A bodzabogyószörp készítése elsőre meglepő ötlet lehet, hiszen a legtöbben csak a bodza virágából készítenek nyári frissítő italt. Pedig a sötétlila bogyók felbecsülhetetlen kincset rejtenek, nem csak a látványuk, de az ízük és a hatásuk is fantasztikus. Egyszerre mély, édes és enyhén fanyar. Ha elkészült, mindenképp kínáld meg vele az anyósodat, és ha eddig nem tette, most biztos örökre a szívébe zár.
A bodzabogyószörp készítése pofonegyszerű, ugyanis nem csak a virágából ha előkapod a nagymama receptjét, és megbolondítod egy másik elképesztően finom gyümölccsel, amely szintén nem egy szokványos szörp alapanyag: ez nem más, mint a szilva.
Bors tipp:
A bodza és a szilva házasságából született szörpöt ihatod hidegen, vagy hűvösebb estéken akár melegen teaként is kortyolgathatod.
Egészség egyetlen pohárban – a bodza jótékony hatásai
A fekete bodza bogyója és a szilva is gazdag C-vitaminban, flavonoidokban és antocianinokban, amelyek erős antioxidáns hatással bírnak. Segíthetnek az immunrendszer támogatásában, enyhíthetik a megfázás és az influenza tüneteit, és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal is rendelkeznek. Magas rosttartalmuk támogatja az emésztést, miközben a természetes színezőanyagok a sejtek öregedését lassíthatják.
Ha szeretnél bodzabogyólekvárt is készíteni, akkor nézd meg a videót!
