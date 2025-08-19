UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Így készíthetsz mennyei bodzabogyószörpöt egy kis furfanggal megfűszerezve - az anyósod is kíváncsi lesz a titkodra

recept
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 12:15
egyszerűfinomságszilva
Ez a sötétlila gyümölcs telis tele van meglepetésekkel. A bodzabogyószörp készítése egyszerűbb, mint hinnéd az íze pedig varázslatosabb, mint azt valaha is elképzelnéd. Főleg akkor, ha megbolondítod egy kis rafinériával.
Bata Kata
A szerző cikkei

A bodzabogyószörp készítése elsőre meglepő ötlet lehet, hiszen a legtöbben csak a bodza virágából készítenek nyári frissítő italt. Pedig a sötétlila bogyók felbecsülhetetlen kincset rejtenek, nem csak a látványuk, de az ízük és a hatásuk is fantasztikus. Egyszerre mély, édes és enyhén fanyar. Ha elkészült, mindenképp kínáld meg vele az anyósodat, és ha eddig nem tette, most biztos örökre a szívébe zár.

Bodzabogyószörp készítése gyorsan és egyszerűen
A bodzabogyószörp készítése egyszerűbb, mint hinnéd
Fotó: Madeleine Steinbach /  Shutterstock 

A bodzabogyószörp készítése: amii mindenkit azonnal rabul ejt

A bodzabogyószörp készítése pofonegyszerű, ugyanis nem csak a virágából ha előkapod a nagymama receptjét, és megbolondítod egy másik elképesztően finom gyümölccsel, amely szintén nem egy szokványos szörp alapanyag: ez nem más, mint a szilva

Hozzávalók: nagyjából 2-3 liter szörphöz:

  • 1 kg teljesen érett bodzabogyó - szár nélkül
  • 1 kg magozott, érett szilva
  • 2 liter víz
  • 1,5 kg cukor
  • egy teáskanál fahéj
  • 1 citrom
  • 1 teáskanál citromsav a tartósításhoz

Így készül a mennyei bodzabogyószörp szilvával:

  • A bodzabogyókat és a szilvát mosd meg, a szilvát magozd ki.
  • Egy nagy lábasban tedd fel főni a bodzát, szilvát és a vizet. Közepes lángon, lassan forrald fel, majd főzd 30-40 percig, amíg a gyümölcsök teljesen megpuhulnak.
  • Ekkor add hozzá a fahéjat és a citrom lereszelt héját - a levét még ne. Főzd további 5 percig
  • A főzetet szűrd át nagyon sűrű szűrőn vagy textilpelenkán
  • A tiszta léhez keverd hozzá a cukrot, forrald fel, majd add hozzá a citrom kifacsart levét és a citromsavat, és főzd még egy-két percig, de ne tovább
  • forrón üvegekbe töltve, száraz dunsztban hagyd kihűlni

Bors tipp:

A bodza és a szilva házasságából született szörpöt ihatod hidegen, vagy hűvösebb estéken akár melegen teaként is kortyolgathatod.

Egészség egyetlen pohárban – a bodza jótékony hatásai

A fekete bodza bogyója és a szilva is gazdag C-vitaminban, flavonoidokban és antocianinokban, amelyek erős antioxidáns hatással bírnak. Segíthetnek az immunrendszer támogatásában, enyhíthetik a megfázás és az influenza tüneteit, és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal is rendelkeznek. Magas rosttartalmuk támogatja az emésztést, miközben a természetes színezőanyagok a sejtek öregedését lassíthatják.

Ha szeretnél bodzabogyólekvárt is készíteni, akkor nézd meg a videót!
 

 

