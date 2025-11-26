Kirúgás után: hogyan dolgozzuk fel a munkahely elvesztését? Makai Gábor pszichológus tanácsai

Egy munkahely elvesztése akár komoly krízisbe, identitásválságba is sodorhat, ha nem vigyázunk. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettünk a kirúgás lélektanáról.

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgetünk a kirúgás feldolgozásáról.

Kirúgás pszichológiája – hogyan kezeljük az elbocsájtást

A veszteség pszichés súlya

A kirúgás komoly lelki terhet ró az emberre, a pszichológus hangsúlyozza, hogy a kirúgás nem csak pénzügyi probléma, hanem mély érzelmi veszteség is:

Ez a fajta veszteség pszichésen is megterheli az embert. Hasonló gyászreakciót vált ki, mintha elveszítünk volna egy szerettünket, akihez érzelmileg kötődtünk – legyen az kutya, macska, rokon, családtag, bárki.”

Ilyenkor gyakoriak a sokk, bűntudat, szomorúság vagy harag érzései, amelyek teljesen természetes részei a feldolgozásnak. A pszichológus kiemeli: „Ne ijedjünk meg az első reakciótól – ez a gyász természetes része.”

A gyászfolyamat szakaszai a munkahely elvesztésekor

tagadás harag alkudozás depresszió elfogadás

„Ez az elfogadás a gyászfolyamat végén jön el, de előtte ott van az alkudozás is, amikor még próbálunk valamiféle kontrollt találni a történtek fölött.” Ez az érzés természetes a szakértő szerint.

Mit tehetünk magunkért kirúgás után?

Dr. Makai Gábor szerint az első és legfontosabb lépés az érzések tudatosítása és megélése:

„Tudatosítani kell az érzéseinket, nem kell ettől megijedni, meg kell élni az érzéseinket. Ez a gyászmunka.”

A munka elvesztése gyakran megrendíti az önbecsülést és önértékelést.

„Ha csökken az önértékelése, valahogy negatívan látja önmagát, akár a jelenét, akár a jövőjét. Megijedhet attól a gondolattól, hogy ez a bizonytalanság pénzügyi tekintetben is átírhatja az életét.”

A pszichológus szerint ilyenkor célszerű kis lépésekben újraépíteni a rutint: önéletrajzot írni, kapcsolatokat aktiválni, telefonálni annak, aki segíthet elhelyezkedni.

Alapvetően ezek a kis lépések előrevisznek. A célokat ki kell tűzni, kis célokat, kis lépésben.”

Fontos, hogy ne várjuk el magunktól a hirtelen megoldást vagy csodát: a feldolgozás lassú folyamat, amely türelmet és önmagunkkal való kedvességet igényel.