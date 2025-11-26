Kirúgás után: hogyan dolgozzuk fel a munkahely elvesztését? Makai Gábor pszichológus tanácsai

Egy munkahely elvesztése akár komoly krízisbe, identitásválságba is sodorhat, ha nem vigyázunk. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettünk a kirúgás lélektanáról.
A kirúgás komoly lelki terhet ró az emberre, a pszichológus hangsúlyozza, hogy a kirúgás nem csak pénzügyi probléma, hanem mély érzelmi veszteség is:
Ez a fajta veszteség pszichésen is megterheli az embert. Hasonló gyászreakciót vált ki, mintha elveszítünk volna egy szerettünket, akihez érzelmileg kötődtünk – legyen az kutya, macska, rokon, családtag, bárki.”
Ilyenkor gyakoriak a sokk, bűntudat, szomorúság vagy harag érzései, amelyek teljesen természetes részei a feldolgozásnak. A pszichológus kiemeli: „Ne ijedjünk meg az első reakciótól – ez a gyász természetes része.”
„Ez az elfogadás a gyászfolyamat végén jön el, de előtte ott van az alkudozás is, amikor még próbálunk valamiféle kontrollt találni a történtek fölött.” Ez az érzés természetes a szakértő szerint.
Dr. Makai Gábor szerint az első és legfontosabb lépés az érzések tudatosítása és megélése:
„Tudatosítani kell az érzéseinket, nem kell ettől megijedni, meg kell élni az érzéseinket. Ez a gyászmunka.”
A munka elvesztése gyakran megrendíti az önbecsülést és önértékelést.
„Ha csökken az önértékelése, valahogy negatívan látja önmagát, akár a jelenét, akár a jövőjét. Megijedhet attól a gondolattól, hogy ez a bizonytalanság pénzügyi tekintetben is átírhatja az életét.”
A pszichológus szerint ilyenkor célszerű kis lépésekben újraépíteni a rutint: önéletrajzot írni, kapcsolatokat aktiválni, telefonálni annak, aki segíthet elhelyezkedni.
Alapvetően ezek a kis lépések előrevisznek. A célokat ki kell tűzni, kis célokat, kis lépésben.”
Fontos, hogy ne várjuk el magunktól a hirtelen megoldást vagy csodát: a feldolgozás lassú folyamat, amely türelmet és önmagunkkal való kedvességet igényel.
Sok emberben a kirúgás után erős szégyenérzet jelentkezik:
„Ez velejárója a szégyennek – hogy az ember még akkor is, ha igazságtalanul bántották, ezt éli meg.”
Makai hangsúlyozza, hogy a reális önértékelés és a pozitív visszajelzések segítenek enyhíteni ezt az érzést. Ha a szégyen és bűntudat hosszú ideig fennáll, az már akadályozza az újratervezést és a külvilághoz való kapcsolódást.
Ha egy szerettünket rúgják ki, a legfontosabb a jelenlét és az, hogy érzelmi biztonságot nyújtsunk:
Egyszerűen csak az érzelmi támogatás kell, ez a pszichés menedék támogatás, a biztonságérzet visszaállítása. Nem kell nagy terveket megfogalmazni, csak ott lenni, megerősíteni, hogy megyünk tovább.”
Ne próbáljunk azonnal megoldást kínálni, hanem hallgassuk meg, vigasztaljuk, és segítsünk a negatív spirál megállításában.
Ha valaki hónapokig nem képes továbblépni, elakad a gyászban, és izolálódik:
Ilyenkor már rombolja az illetőt, ha passzívvá válik, izolálódik, és intenzíven fennállnak az önmagát leértékelő, marcangoló negatív érzések, bűntudat, satöbbi – akkor ezt hívjuk elakadásnak.”
A pszichológus feladata, hogy feltárja, mi áll a visszahúzódás hátterében, és hogyan lehet újra aktiválni az erőforrásokat.
A gyászmunka végén elindulhat az újranyitás a külvilág felé:
„Ha ennek az egész érzelmi színezete megkopik, úgy fogok tudunk újra nyitni a külvilág felé, és úgy jönnek azok a gondolatok, amik az újratervezést segítik: hogyan tovább.”
A kis lépések, kis célok, kapcsolati háló aktiválása segít visszanyerni az önbizalmat és újra talpra állni.
Nem feltétlenül csak negatívan jöhet ki az ember a munkahely elvesztésből" - mutat rá a szakember.
