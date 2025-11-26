Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Kirúgás után: hogyan dolgozzuk fel a munkahely elvesztését? Makai Gábor pszichológus tanácsai

Kirúgás után: hogyan dolgozzuk fel a munkahely elvesztését? Makai Gábor pszichológus tanácsai

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 11:15
A munkahely elvesztése nemcsak anyagi válság, hanem komoly lelki törés is lehet. Egy hirtelen kirúgás váratlanul rángat ki a komfortzónánkból, megrendíti az önértékelésünket és alapjaiban változtatja meg az életünket. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint a munkahely elvesztése gyászfolyamatot indít el, hasonlóan, mintha egy szerettünket veszítettük volna el. De mit tehetünk, hogy túléljük, feldolgozzuk, és újra talpra álljunk?
Bakk Lucia
Egy munkahely elvesztése akár komoly krízisbe, identitásválságba is sodorhat, ha nem vigyázunk. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettünk a kirúgás lélektanáról. 

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, akivel a kirúgás feldolgozásáról beszélgettünk.
Kirúgás pszichológiája – hogyan kezeljük az elbocsájtást 

A veszteség pszichés súlya

A kirúgás komoly lelki terhet ró az emberre, a pszichológus hangsúlyozza, hogy a kirúgás nem csak pénzügyi probléma, hanem mély érzelmi veszteség is:

Ez a fajta veszteség pszichésen is megterheli az embert. Hasonló gyászreakciót vált ki, mintha elveszítünk volna egy szerettünket, akihez érzelmileg kötődtünk – legyen az kutya, macska, rokon, családtag, bárki.”

Ilyenkor gyakoriak a sokk, bűntudat, szomorúság vagy harag érzései, amelyek teljesen természetes részei a feldolgozásnak. A pszichológus kiemeli: „Ne ijedjünk meg az első reakciótól – ez a gyász természetes része.”

A gyászfolyamat szakaszai a munkahely elvesztésekor

  1. tagadás
  2. harag
  3. alkudozás
  4. depresszió
  5. elfogadás

„Ez az elfogadás a gyászfolyamat végén jön el, de előtte ott van az alkudozás is, amikor még próbálunk valamiféle kontrollt találni a történtek fölött.” Ez az érzés természetes a szakértő szerint. 

Mit tehetünk magunkért kirúgás után?

Dr. Makai Gábor  szerint az első és legfontosabb lépés az érzések tudatosítása és megélése:

„Tudatosítani kell az érzéseinket, nem kell ettől megijedni, meg kell élni az érzéseinket. Ez a gyászmunka.”

A munka elvesztése gyakran megrendíti az önbecsülést és önértékelést. 

„Ha csökken az önértékelése, valahogy negatívan látja önmagát, akár a jelenét, akár a jövőjét. Megijedhet attól a gondolattól, hogy ez a bizonytalanság pénzügyi tekintetben is átírhatja az életét.”

A pszichológus szerint ilyenkor célszerű kis lépésekben újraépíteni a rutint: önéletrajzot írni, kapcsolatokat aktiválni, telefonálni annak, aki segíthet elhelyezkedni. 

Alapvetően ezek a kis lépések előrevisznek. A célokat ki kell tűzni, kis célokat, kis lépésben.” 

Fontos, hogy ne várjuk el magunktól a hirtelen megoldást vagy csodát: a feldolgozás lassú folyamat, amely türelmet és önmagunkkal való kedvességet igényel.

A szégyen és a bűntudat kezelése

Sok emberben a kirúgás után erős szégyenérzet jelentkezik:

„Ez velejárója a szégyennek – hogy az ember még akkor is, ha igazságtalanul bántották, ezt éli meg.”

Makai hangsúlyozza, hogy a reális önértékelés és a pozitív visszajelzések segítenek enyhíteni ezt az érzést. Ha a szégyen és bűntudat hosszú ideig fennáll, az már akadályozza az újratervezést és a külvilághoz való kapcsolódást.

Hogyan támogathatjuk hozzátartozóinkat?

Ha egy szerettünket rúgják ki, a legfontosabb a jelenlét és az, hogy érzelmi biztonságot nyújtsunk:

Egyszerűen csak az érzelmi támogatás kell, ez a pszichés menedék támogatás, a biztonságérzet visszaállítása. Nem kell nagy terveket megfogalmazni, csak ott lenni, megerősíteni, hogy megyünk tovább.”

Ne próbáljunk azonnal megoldást kínálni, hanem hallgassuk meg, vigasztaljuk, és segítsünk a negatív spirál megállításában.

Mikor érdemes pszichológushoz fordulni?

Ha valaki hónapokig nem képes továbblépni, elakad a gyászban, és izolálódik:

Ilyenkor már rombolja az illetőt, ha passzívvá válik, izolálódik, és intenzíven fennállnak az önmagát leértékelő, marcangoló negatív érzések, bűntudat, satöbbi – akkor ezt hívjuk elakadásnak.”

A pszichológus feladata, hogy feltárja, mi áll a visszahúzódás hátterében, és hogyan lehet újra aktiválni az erőforrásokat.

Újratervezés és remény

A gyászmunka végén elindulhat az újranyitás a külvilág felé:

„Ha ennek az egész érzelmi színezete megkopik, úgy fogok tudunk újra nyitni a külvilág felé, és úgy jönnek azok a gondolatok, amik az újratervezést segítik: hogyan tovább.”

A kis lépések, kis célok, kapcsolati háló aktiválása segít visszanyerni az önbizalmat és újra talpra állni.

Nem feltétlenül csak negatívan jöhet ki az ember a munkahely elvesztésből" - mutat rá a szakember.

Az alábbi dr. Makai Gáborral készült interjúinkat se hagyd ki:

 

