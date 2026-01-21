Így lett a szibériai parasztcsalád gyermekéből a sátán szolgája – Raszputyin legendájának legsötétebb oldala

1869. január 21-én, ma 157 éve, hogy megszületett Grigorij Jefimovics Raszputyin, a férfi, akinek nevét ma már világszerte ismerik. Az orosz látnokként, szerzetesként, misztikusként emlegetett férfi egy nem hivatalos pozíció révén került közel II. Miklós cár családjához. Jelenléte – a kortársak szerint – csodával határos módon enyhülést hozott az uralkodópár egyetlen fia, Alekszej cárevics végzetes állapotában.

Gyógyító vagy sarlatán? Ez áll Raszputyin legendájának hátterében.

Raszputyin a cári család trónörökösének betegsége révén vált ismertté.

Az imák és a misztikus szerzetes jelenléte hihetetlen javulást hoztak Alekszej egészségügyi állapotában.

Varázserőnek tulajdonított képességeire több magyarázat is született a múltban.

A trónörökös betegsége meghozta az áttörést számára

Alekszej Romanov vérzékenységben szenvedett, egy olyan örökletes betegségben, amely a 20. század elején gyakorlatilag kezelhetetlen volt. A kór belső vérzéseket, súlyos fájdalmat és maradandó károsodásokat okozott, gyakran látható külső sérülés nélkül. Az örökös számára egyetlen rossz mozdulat is életveszélyes lehetett. Az orvosok eszköztára kimerült a pihenésben, borogatásban és a fájdalomcsillapításban, valódi megoldást nem találtak.

Raszputyin imáival és tanácsaival rendszeresen nyugtatta a fiút és a szüleit. Több alkalommal jegyezték fel, hogy Alekszej állapota javult, miután Raszputyin kapcsolatba lépett vele – személyesen vagy akár távirat útján. Így történt, hogy a gyógyító nagy hírnévre tett szert a cári udvarban, különösen Alekszandra cárné szemében, aki meggyőződéssel hitt abban, hogy Raszputyin közvetlen kapcsolatban áll az isteni akarattal.

Raszputyin rejtélye

Már kortársai között is voltak, akik csalást kiáltottak. Egyes külföldi sajtóorgánumok azt állították, hogy Raszputyin környezete tudatosan manipulálta a tüneteket, majd „csodás” gyógyulásként tálalta az állapotjavulást. Ezeket az állításokat azonban sem akkor, sem később nem sikerült bizonyítani. Kétségtelen viszont, hogy a pletykák tovább erősítették Raszputyin hihetetlen képességeinek legendáját.