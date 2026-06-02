700 év után feltárták Európa egyik legnagyobb királynéjának földi maradványait

Európa egyik leghatalmasabb királynéjának csontvázmaradványaira bukkantak egy 14. századi spanyol kolostorban.

Feltárták az egyik legnagyobb királyné földi maradványait

Moncadai Elisenda aragóniai királyné impozáns személyiség volt lenyűgöző származása, hatalmas királyi vagyona és politikai szövetségei miatt. Halála után egy csodálatos kétoldalas sírban temették el a barcelonai Santa Maria de Pedralbes királyi kolostorban. Most, 700 évvel később, először kerültek elő maradványai.

Amikor a Barcelonai Kulturális Intézet régészei felnyitották a sírját, egy dobozban találták meg a csontjait. Az elemzés kimutatta, hogy körülbelül 70 éves volt halálakor, és valószínűleg osteoarthritisben szenvedett. Bár egyszerű vallási ruhában temették el, a sírban aranyhímzéses selyemtextil, valamint aromás gyógynövények nyomai voltak.

„A sír szerkezete, építészeti megoldása és a hozzá kapcsolódó ikonográfia kulcsfontosságú emlékművé teszi a főnemesi temetkezési szokások és a női hatalom ábrázolásának megértéséhez a 14. századi Katalóniában” – írta a kutatócsoport egy nyilatkozatban.

Montcadai Elisenda 30 éves volt, amikor az 55 éves II. Jakab negyedik felesége lett. Ismertebb nevén Igazságos Jakab, Aragónia és Valencia királya volt a mai Kelet-Spanyolország területén 1291-től 1327-ben bekövetkezett haláláig.

Amikor férje élete vége felé megbetegedett, Elisenda kolostort alapított egy csoport katolikus apáca számára. Halála után a kolostor melletti kis palotában élt egészen 1364-ben bekövetkezett haláláig.

A kolostor alapításának 700. évfordulója alkalmából a kutatók nyolc történelmi sírt nyitottak meg, köztük Elisenda királynőét is. Összesen 25 csontvázat találtak, az egyik sírban kilenc személy csontjai voltak. Ezek a sírok a néhai királyné legközelebbi társainak földi maradványait őrizték, közöttük voltak olyan férfiak is, akiket halálra késeltek, és egy nő, aki terhessége felénél halt meg.

Azonban nemcsak csontok kerültek el, az egyik nő hosszú lófarka is viszonylag épségben maradt, és még mindig a koponyájához volt rögzítve. Eközben egy másik sírból néhány papír és pergamen, köztük kották is előkerültek. A csapat most azt tervezi, hogy csont- és fogmintákból származó DNS-t használ fel a csontvázak kilétének megerősítésére, és annak kiderítésére, hogy vannak-e közöttük családi kapcsolatok - írta a Daily Mail.