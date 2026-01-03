Összeomlott egy épület, a romok alól, telefonon kért segítséget az egyik áldozat

Négy ember rekedt egy többszintes épület alatt, Kenya fővárosában, miután az összeomlott. A Kenyai Vöröskereszt január másodikán jelentette be egy építés alatt álló épület omlását Nairobi megye déli C negyed bevásárlóközpontjának területén.
A helyszínen több ügynökségből álló válságkezelő csapat irányítja a helyzetet
- idézi a People a Kenyai Vöröskeresztet.
A szervezet mindössze néhány órával később közölte, hogy lezárták a területet, miközben a Nemzeti Katasztrófavédelmi egység, a Nemzeti Rendőrség és a Vöröskereszt is folytatja a kutatási és mentési munkálatokat.
Az éjszaka folyamán is folytatódtak a munkálatok, miután a szomszédos épületet is átvizsgálták, ami ugyancsak az összeomlás jeleit mutatta. Geoffrey Ruku, a közszolgálatokért felelős kabinettitkár az Associated Press szerint azt mondta, hogy feltehetően négy ember rekedt az omlás következtében kialakult romok alatt.
Safia Ali Aden, akit a hírügynökség az egyik csapdában lévő személy nővéreként azonosított, elárulta, hogy a testvére telefonált odalentről.
„Arra kérjük a kormányt, hogy gyorsítsa fel a mentési munkálatokat, hogy élve megtalálhassuk a bátyámat” - nyilatkozta. Az összeomlás okai egyelőre nem ismertek.
