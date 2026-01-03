SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Benjámin, Genovéva névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Összeomlott egy épület, a romok alól, telefonon kért segítséget az egyik áldozat

katasztrófa
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 03. 07:05
épületomláséletmentésrendőrség
Nem tudtak már kimenekülni. Összeomlott egy épület a kenyai fővárosban.

Négy ember rekedt egy többszintes épület alatt, Kenya fővárosában, miután az összeomlott. A Kenyai Vöröskereszt január másodikán jelentette be egy építés alatt álló épület omlását Nairobi megye déli C negyed bevásárlóközpontjának területén.

Összeomlott
Összeomlott Kenyában egy épület, négyen a romok alatt rekedtek Fotó: Anadolu via AFP

Összeomlott épület alatt rekedtek többen is

A helyszínen több ügynökségből álló válságkezelő csapat irányítja a helyzetet

- idézi a People a Kenyai Vöröskeresztet.

A szervezet mindössze néhány órával később közölte, hogy lezárták a területet, miközben a Nemzeti Katasztrófavédelmi egység, a Nemzeti Rendőrség és a Vöröskereszt is folytatja a kutatási és mentési munkálatokat.

Az éjszaka folyamán is folytatódtak a munkálatok, miután a szomszédos épületet is átvizsgálták, ami ugyancsak az összeomlás jeleit mutatta. Geoffrey Ruku, a közszolgálatokért felelős kabinettitkár az Associated Press szerint azt mondta, hogy feltehetően négy ember rekedt az omlás következtében kialakult romok alatt.

Még mindig folynak a mentési munkálatok Fotó: AFP

Safia Ali Aden, akit a hírügynökség az egyik csapdában lévő személy nővéreként azonosított, elárulta, hogy a testvére telefonált odalentről.

„Arra kérjük a kormányt, hogy gyorsítsa fel a mentési munkálatokat, hogy élve megtalálhassuk a bátyámat” - nyilatkozta. Az összeomlás okai egyelőre nem ismertek.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu