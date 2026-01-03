Összeomlott egy épület, a romok alól, telefonon kért segítséget az egyik áldozat

Négy ember rekedt egy többszintes épület alatt, Kenya fővárosában, miután az összeomlott. A Kenyai Vöröskereszt január másodikán jelentette be egy építés alatt álló épület omlását Nairobi megye déli C negyed bevásárlóközpontjának területén.

Összeomlott Kenyában egy épület, négyen a romok alatt rekedtek Fotó: Anadolu via AFP

Összeomlott épület alatt rekedtek többen is

A helyszínen több ügynökségből álló válságkezelő csapat irányítja a helyzetet

- idézi a People a Kenyai Vöröskeresztet.

A szervezet mindössze néhány órával később közölte, hogy lezárták a területet, miközben a Nemzeti Katasztrófavédelmi egység, a Nemzeti Rendőrség és a Vöröskereszt is folytatja a kutatási és mentési munkálatokat.

Early this morning, a building under construction collapsed in the Shopping Centre area of South C, Nairobi County.



A multi-agency response team is on site managing the situation. — Kenya Red Cross (@KenyaRedCross) January 2, 2026

Az éjszaka folyamán is folytatódtak a munkálatok, miután a szomszédos épületet is átvizsgálták, ami ugyancsak az összeomlás jeleit mutatta. Geoffrey Ruku, a közszolgálatokért felelős kabinettitkár az Associated Press szerint azt mondta, hogy feltehetően négy ember rekedt az omlás következtében kialakult romok alatt.

Még mindig folynak a mentési munkálatok Fotó: AFP

Safia Ali Aden, akit a hírügynökség az egyik csapdában lévő személy nővéreként azonosított, elárulta, hogy a testvére telefonált odalentről.

„Arra kérjük a kormányt, hogy gyorsítsa fel a mentési munkálatokat, hogy élve megtalálhassuk a bátyámat” - nyilatkozta. Az összeomlás okai egyelőre nem ismertek.