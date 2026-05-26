Könnyezve csókolta szépségkirálynő szerelmét a Budapestre készülő sikeredző

Mikel Arteta megcsókolta feleségét, és könnyekig meghatódott, miután csapata, az Arsenal vasárnap a Premier League elsőségét ünnepelte. A spanyol vezetőedző végre a kezébe vehette azt a trófeát, amely eddig rendszeresen elkerülte őt. A bajnoki címet 22 év után megszerző, a Bajnokok Ligája jövő szombati, budapesti döntőjében is érdekelt Arsenal idegenben fejezte be az idényt, és 2-1-re nyert a Crystal Palace vendégeként.

Laura Bernal és Mikel Arteta Fotó: Stuart MacFarlane

A bajnoki cím az Arteta kinevezése óta eltelt több mint hat év csúcspontját jelentette. A spanyol szakember sírva fakadt a Selhurst Parkban, a feleségét, Lorena Bernalt ölelte. Arteta magához húzta a fiát, majd odasétált Lorena mellé, két kezét az arcához emelte, és megcsókolta őt. A tréner utána megtörölte a szemét, eltüntette a könnyeit - írja a The Sun.

Mikel Arteta kisses glamorous wife then breaks down in tears during Arsenal’s Premier League trophy lift

Mikel Arteta a feleségének hálás

A mérkőzés előtt Arteta a felesége szerepéről beszélt. Lorena Bernalt 1999-ben Spanyolország szépének választottak.

„Neki köszönhetem, hogy megőriztem a nyugalmamat, és az önbizalmamat. Erre volt szükség ahhoz, amit az elmúlt hat és fél évben elértünk" - mondta Arteta, akinek szombaton már a Paris Saint-Germain elleni budapesti Bajnokok Ligája-döntőben lesz jelenése.