Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Evelin, Fülöp névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Könnyezve csókolta szépségkirálynő szerelmét a Budapestre készülő sikeredző

mikel arteta
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 05:00
budapestarsenalpremier leaguebajnokok ligája
Szombaton már Budapesten lesz fellépése az Arsenal sikeredzőjének. Mikel Arteta könnyezve csókolta szerelmét vasárnap a Premier League utolsó fordulójában.
HWK
A szerző cikkei

Mikel Arteta megcsókolta feleségét, és könnyekig meghatódott, miután csapata, az Arsenal vasárnap a Premier League elsőségét ünnepelte. A spanyol vezetőedző végre a kezébe vehette azt a trófeát, amely eddig rendszeresen elkerülte őt. A bajnoki címet 22 év után megszerző, a Bajnokok Ligája jövő szombati, budapesti döntőjében is érdekelt Arsenal idegenben fejezte be az idényt, és 2-1-re nyert a Crystal Palace vendégeként.

Arsenal Manager Mikel Arteta is awarded The Royal Order of Isabella the Catholic
Laura Bernal és Mikel Arteta Fotó: Stuart MacFarlane

A bajnoki cím az Arteta kinevezése óta eltelt több mint hat év csúcspontját jelentette. A spanyol szakember sírva fakadt a Selhurst Parkban, a feleségét, Lorena Bernalt ölelte. Arteta magához húzta a fiát, majd odasétált Lorena mellé, két kezét az arcához emelte, és megcsókolta őt. A tréner utána megtörölte a szemét, eltüntette a könnyeit - írja a The Sun

Mikel Arteta a feleségének hálás

A mérkőzés előtt Arteta a felesége szerepéről beszélt. Lorena Bernalt 1999-ben Spanyolország szépének választottak.

„Neki köszönhetem, hogy megőriztem a nyugalmamat, és az önbizalmamat. Erre volt szükség ahhoz, amit az elmúlt hat és fél évben elértünk" - mondta Arteta, akinek szombaton már a Paris Saint-Germain elleni budapesti Bajnokok Ligája-döntőben lesz jelenése. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu