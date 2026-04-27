Brutális földrengés rázta meg Japánt - itt vannak a részletek

Egy hatalmas, 6,4-es erősségű földrengés rázta meg Japánt, mindössze egy héttel azután, hogy egy hatalmas rengés cunamiveszélyt váltott ki. A földmozgás Japán legészakibb főszigetét, Hokkaidót rázta meg, a kisváros Sarabetsutól körülbelül 18 kilométerre nyugatra.

6,4-es erősségű földrengés rázta meg Japánt

A rengés hétfő reggel 5:23-kor a szárazföld belsejében következett be, mélységét 80 kilométerre becsülik. Eddig a hatóságoktól nem érkezett hivatalos jelentés halálesetekről vagy károkról.

A Hokkaido Electric Power közlése szerint a sziget délnyugati részén található Tomari atomerőműben sem észleltek rendellenességeket. Hokkaido az egyik volt a hét terület közül, amelyeket a múlt héten bekövetkezett 7,7-es erősségű nagy földrengés után figyeltek. Az előző földmozgással ellentétben a Japán Meteorológiai Ügynökség (JMA) ezúttal nem adott ki szökőár-riadókat.

A hétfő reggeli földrengés nem felelt meg azoknak a kritériumoknak, amelyek alapján megaföldrengésnek minősülne. Az ügynökség jelentése szerint a földrengés a japán szeizmikus intenzitási skálán Urahoro városában az 5-ös felső, Niikappu városában pedig az 5-ös alsó fokozatot érte el. A JMA tisztviselője, Ayataka Ebita hétfő reggel tájékoztatta a japán médiát.

A The Japan Times szerint azt mondta, hogy a legutóbbi földrengésnek nincs köze a múlt heti erős rengéshez.

Ez egy egyszeri földrengés. De „azokon a területeken, ahol erős rázkódást éreztek, megnőtt a sziklaomlás és a földcsuszamlás veszélye

- magyarázta.

Ez mindössze egy héttel azután történt, hogy egy, a Csendes-óceánban, 10 kilométer mélységben keletkezett földrengés még Tokióban is megrázta a nagy épületeket. A hatalmas rengés cunamiveszélyt váltott ki, és arra késztette a japán hatóságokat, hogy óriási földrengésre vonatkozó riasztást adjanak ki - emlékeztet cikkében a The Sun.