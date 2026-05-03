Kiderült a titok! Így kávéznak a magyar nők és férfiak

Sokak számára elengedhetetlen koffeinforrás a kávé, de az azonban nem mindegy, hogy ki mennyit iszik meg belőle. Egy felmérés szerint a magyarok többsége napi szinten kávézik, de megtudtuk, hogy melyik nem képviselői isznak többet belőle.
A kávé már megkerülhetetlen része a magyarok életének. Felmérés is készült, amely azt mutatta ki, hogy a 16 és 75 év közöttiek 80 százaléka fogyasztja a kávét rendszeresen, sokan napi szinten. Bár az elmúlt évtizedekben sokat változtak a trendek, de a kávé nemcsak a rutin részét képezi már csak, hanem egyfajta nyugodt, személyes pillanat is a nap folyamán.
Az idő folyamán eléggé hullámzóan alakultak a magyarok kávézási szokásai. A 90'-es években fejenként évente átlagosan 2,4-2,7 kilogramm kávé fogyott, majd 1998-ban ez 2 kilogrammra csökkent.
Az ezredforduló után ismét növekedett a fogyasztás, a 2000-es évek elején már 2,8 kilogramm körül alakult az éves átlag, később azonban újra mérséklődés volt tapasztalható. A 2010-es évek elején 2,1–2,2 kilogrammra esett vissza az egy főre jutó mennyiség, majd 2016 után ismét emelkedni kezdett - írja a Life.hu.
2021-ben az otthon töltött idő növekedésével a 3 kilogrammot is elérte a kávéfogyasztás átlagosan, de azóta visszatért az eredeti szintekhez.
A kutatók szerint a nők valamivel gyakrabban fogyasztanak kávét, ők gyakrabban fordulnak a finom koffeinforrásukhoz. Nagyjából 76 százalék naponta fogyasztja, ez a szám férfiaknál 63 csupán.
A 60 és 75 év közöttieknél a legmagasabb az arány a napi fogyasztók tekintetében, ráadásul a régi klasszikus kotyogós is teret hódít manapság, a technológiai fejlődések ellenére. A válaszadók 45 százaléka ezzel készíti a kávét. A karos gépeket 32 százalék, míg a kapszulást használók aránya 25 százalék. 17 százalék az automata kávéfőzőt használja.
Az elmúlt évtizedekben a hagyományos megoldásokat a sokkal gyorsabb és egyszerűbb rendszerek váltották fel, teret hódít a „home barista”, sokan kísérleteznek kávéházi élménnyel.
Sokak számára a kávézás jelenti a szünetet a napban, a kis kikapcsolódást, mikor minden kicsit lelassul. Generációkon átívelő ez, hatalmas népszerűségnek örvend, hiszen ki ne akarna egy kis szünetet tartani, feltöltődni egy finom, forrón gőzölgő kávé segítségével.
