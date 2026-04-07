Léteznek UFO-k? Új törvényjavaslatot nyújtanak be

Törvényjavaslatot hoznának az UFO-k elleni védekezésre a törvényhozók. A törvényjavaslat támogatói hangsúlyozzák, hogy ennek célja Connecticut légterének védelme, nem pedig az „idegenek vagy kis zöld emberkék” elleni védelem.

UFO-k tanulmányozására törvényjavaslatot léptetnének érvénybe

Létezhetnek UFO-k? Erre kíváncsiak a törvényhozók

Több connecticuti törvényhozó szeretné biztosra tudni, vajon egyedülvagyunk-e az univerzumban. Szerdán egy fontos költségvetési bizottság továbbjuttatta azt a törvényjavaslatot, amely az „azonosítatlan légi jelenségek” (UAP-k) vizsgálatát célozza. A támogatók szerint itt nem az UFO-król van szó, hanem a biztonságról.

A norwalkból származó Robert Christmas így nyilatkozott a földönkívüliek létezéséről.

Én még nem láttam egyet sem. Ez azt jelenti, hogy hiszek bennük? Soha nem lehet tudni

- idézi szavait a connecticut.news12.com.

Szerdán a Közgyűlés Költségvetési Bizottsága jóváhagyott egy törvényjavaslatot, amely arra utasítja a Connecticut-i Tudományos és Műszaki Akadémiát, hogy a Katonai Ügyek Hivatalával, valamint a Sürgősségi Szolgáltatások és Közbiztonsági Minisztériummal együttműködve vizsgálja meg az azonosítatlan légi jelenségeket (UAP-k). A törvényjavaslat eredetileg a Connecticuti Egyetemet jelölte ki a feladatra.

Joe Hoxha állami képviselő terjesztette elő a törvényjavaslatot: „Ez nem feltétlenül idegenekről vagy kis zöld emberkékről szól, vagyis nem olyan tartalomról, mint amilyen a különböző filmekben, például az Independence Day-ben látható.”

Valójában a képviselő és mások szerint az igazi aggodalomra okot adó dolog az olyan rejtélyes drónok, mint amilyenekről két évvel ezelőtt Connecticut egész területén és az északkeleti régióban számoltak be.

„Nagy volt az aggodalom a katonai támaszpontok közelében repülő drónok miatt. Nagy volt az aggodalom a kormányzati létesítmények közelében repülő drónok miatt is” – mondta Tammy Nuccio állami képviselő, aki szerint senki sem tudott magyarázatot adni rájuk.

New Jersey nemrég 2,5 millió dollárt különített el az azonosítatlan légi jelenségek kutatására. Több egyetem is már dolgozik ezen, de sokak számára ez pénzpazarlás, ráadásul nem is biztos, hogy a törvényjavaslat messzire jut.