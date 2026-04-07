Reménysugár: Emilio már tudja, mi jelenthet áttörést Bangó Margit gyógyulásában

Emilio
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 06:40
Bangó Margitcsalád
A Kossuth-díjas előadóművész hónapok óta küzd súlyos betegséggel. Emilio azonban reménykedik Bangó Margit gyógyulásában.

Hosszú ideje beteg, emiatt április 4-ére eső, 76. születésnapját is visszafogott ünnepléssel, szerető családja körében töltötte Bangó Margit. Hamarosan azonban bővül a família, ugyanis érkezik a dédunoka! Emilio úgy érzi: a pici áttörés lehet a művésznő gyógyulás felé vezető útján.

Dédunokája érkezése indíthatja be Bangó Margit gyógyulását
Dédunokája érkezése indíthatja be Bangó Margit gyógyulását – véli Emilio 
Fotó: Markovics Gábor / Bors

Emilio elárulta: ekkor érkezik Bangó Margit dédunokája

A gyermek érkezéséről és az előkészületekről Emilio mesélt a Nekem mondod? YouTube-podcast vendégeként. Elárulta: április 21. lesz a nagy nap, és már előre készül arra, hogy másnap velük lesznek tele a címlapok – jegyezte meg viccesen.

"Már előre félek, hogy április 21-én minket a kórházból ki fognak dobni, mivel ötven ember be akar majd menni a kórterembe, szerintem mindenki jön, a cintányért hozzák, minden lesz ott. A Szicília keveredik a bolond romás hangulattal. Jön a Norbika, szerintem ott biztosan ki fognak dobni minket, a címlapon lesz, hogy Emilio családját kidobták a klinikáról" – magyarázta nevetve, hozzátéve: Bangó Margit közérzetére, egészségi állapotára is hatalmas hatással lehet mindez.

Már most nagyon szeretjük a kiscsávót, meg van őrülve mindenki. Sőt, még a nagymama is, Bangó Margit, mert ő most nagy betegséggel küzd, mi pedig a Jóisten hitében és szeretetében bízunk. Ő is nagyon várja, és szerintem ott egy olyan pillanat lesz, ami beindítja ezt a gyógyulást. Úgyhogy nagyon jókor jön

 – jelentette ki a zenész.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu