UFO-ember hibrideket gyártanak titokban? Kiderült a titok

Az Egyesült Államok volt képviselője azt mondta, hogy a hadsereg egyik tagja tájékoztatta őt arról, miszerint titokban UFO és ember hibrideket hoznak létre egy titkos tenyészlaborban.
A Benny-show podcastban Matt Gaetz elmondta, egy egyenruhás tiszt tájékoztatta őt arról a titkos programról, amely arról szól, hogy a földönkívülieket emberekkel párosítsák, hogy létrehozzanak egy hibrid fajt, amely képes az intergalaktikus kommunikációra - írja a newsweek.com.
Gaetz a podcastban azt is elmondta, hogy a kongresszusi munkája során áttanulmányozott titkosított anyagok olyan azonosítatlan légi jelenségekre (UAP) vonatkozó bizonyítékokat tartalmaztak, amelyek a jelenleg ismert technológiai szinttel megmagyarázhatatlanok.
Láttam olyan dolgokat titkosított környezetben, amelyek nem magyarázhatók az általunk ismert technológiával. Ez semmi olyasmihez nem hasonlítható, amiről tudjuk, hogy létezik a Földön.
Gaetz nem bocsátkozott részletekbe az általa tapasztaltakról.
Az UFO-k és a kormány által eltitkolt földönkívüli élet iránti közérdeklődés azután került ismét a figyelem középpontjába, hogy a Pentagon és a kormány több korábbi tisztviselője ismeretlen objektumokról készült haditengerészeti videókat szivárogtatott ki a The New York Times-nak 2017-ben. 2022 májusában a Kongresszus 50 év után először tartott meghallgatást az UFO-kkal kapcsolatban. A tisztviselők szerint azok az objektumok, amelyek egy haditengerészeti hajó felett lebegő zöld háromszögeknek tűntek, valószínűleg drónok voltak.
