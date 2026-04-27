Robbanó patkányok, lángoló denevérek: a II. világháború legőrültebb fegyverei

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 20:45
Amikor a mérnöki zsenialitás és a színtiszta őrület találkozik a csatatéren, ott kő kövön nem marad – vagy éppen a saját bázisunkat gyújtjuk fel véletlenül. Bemutatjuk a történelem legbizarrabb fegyvereit, amikre bár milliókat szórtak el, mégis csődöt mondtak a második világháborúban.
A második világháborúban mindkét fél megpróbálta megtalálni a győzelem felé vezető utat és ehhez akár a végsőkig is hajlandóak voltak elmenni. A katonai mérnökök és tudósok minden létező határt átléptek, hogy a legképtelenebb fegyvereket megalkotva valahogy ártsanak az ellenségnek. 

Állatok, mint fegyverek a második világháborúban: az egyik katonai akciónál mexikói szabadfarkú denevérekre rögzítettek napalmot / Fotó: Poetra.RH
  • Brit ügynökök döglött patkányokba rejtettek robbanóanyagot, hogy a német kazánházakat a levegőbe repítsék.
  • Egy amerikai fogorvos ötlete alapján denevérekre szerelt gyújtóbombákkal akarták porig égetni Tokiót.
  • A Ratte terve szerint egy 1000 tonnás tank lett volna, amelynek mérete vetekedik egy lakóházéval, de az utak egyszerűen szétporladtak volna alatta.
  • A titkos fegyverek gyakran több kárt okoztak fejlesztőiknek, mint a célpontoknak.

A második világháborúban eszméletlen kreatívnak kellett lenniük a mérnököknek, ha túl akartak járni az ellenség eszén. Abszurdabbnál abszurdabb ötletek vetőttek fel a háború őrületében, amik meglehetősen morbid fegyverek megalkotásához vezettek. Jöjjenek a robbanó állatok, tankok, amelyek túl nagyok voltak ahhoz, hogy bárhova is eljussanak.

Állatok, mint fegyverek a második világháborúban

A gőzelem érdekében állatokat is bevetettek az ellenség ellen. 

A robbanó patkányok esete

A brit Különleges Hadműveleti Végrehajtó Hivatal (SOE) robbantóanyaggal töltött patkánytetemeket akart bevetni az ellenséges bázisok megsemmisítésére. Megfigyelték, hogy a német munkások a kazánba dobálják a dögöket, ezért azt eszelték ki, hogy teleszórják a területet robbanószerrel megtömött példányokkal, amik aztán felrobbanhatnak a kazánházakban. A terv megbukott, mert a németek lekapcsolták az első szállítmányt, de a nácik ezután annyira bepánikoltak, hogy minden egyes patkányt potenciális bombaként kezeltek, ami sokkal több erőforrásukat emésztette fel, mint amit a tényleges szabotázsakciótól reméltek. Úgy látszik, néha a le nem dobott bomba sokkal nagyobbat szól.

Denevérek napalmmal a hátukon

Lytle S. Adams, a világ legkreatívabb fogorvosa mexikói szabadfarkú denevéreket hibernált fagyasztóládákban, hogy aztán apró napalmbombákkal a hátukon eresszék el őket Japán fővárosa, Tokió felett. A terv már a kivitelezés előtt elbukott: az állatok kiszabadultak és véletlenül porig égették az amerikai hadsereg repülőterét. Igen drága mulatság volt, hiszen 2 millió dollár ment el a Michael Bay rendezéseit idéző denevéres tűzijátékra.

Patkány: a tank, ami túl nagy volt ahhoz, hogy használni lehessen

Hitler úgy gondolta, hogy a Német Birodalom megérdemli, hogy nekik legyenek a legelrettentőbb fegyvereik, ezért álmodták meg a német mérnökök a Landkreuzer P. 1000 Ratte névre keresztelt tankot is. Ez egy 1000 tonnás szörnyeteg lett volna, amely a 35 méteres hosszával és csatahajó-ágyúival akkora mint egy lakóház és inkább tűnt volna egy mozgó erődnek, mint járműnek.

Albert Speer szerencsére még időben észhez térítette Hitlert, hiszen egy ilyen gép súlya alatt a hidak és az utak már attól tönkrementek volna, hogy egy ilyen monstrum áthalad rajtuk. Arról nem is beszélve, hogy a lomha, böhöm nagy jármű mozgatása irtózatosan sok benzint emésztett volna fel. Érvelése szerint a mérete miatt a szövetséges bombázóknak sem kellett volna nagyon keresniük, hová dobják a bombát, így hát ez a csodafegyver sosem épült meg.

Ezek a cikkek is tetszeni fognak:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
