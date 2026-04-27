Robbanó patkányok, lángoló denevérek: a II. világháború legőrültebb fegyverei

A második világháborúban mindkét fél megpróbálta megtalálni a győzelem felé vezető utat és ehhez akár a végsőkig is hajlandóak voltak elmenni. A katonai mérnökök és tudósok minden létező határt átléptek, hogy a legképtelenebb fegyvereket megalkotva valahogy ártsanak az ellenségnek.
A második világháborúban eszméletlen kreatívnak kellett lenniük a mérnököknek, ha túl akartak járni az ellenség eszén. Abszurdabbnál abszurdabb ötletek vetőttek fel a háború őrületében, amik meglehetősen morbid fegyverek megalkotásához vezettek. Jöjjenek a robbanó állatok, tankok, amelyek túl nagyok voltak ahhoz, hogy bárhova is eljussanak.
A gőzelem érdekében állatokat is bevetettek az ellenség ellen.
A brit Különleges Hadműveleti Végrehajtó Hivatal (SOE) robbantóanyaggal töltött patkánytetemeket akart bevetni az ellenséges bázisok megsemmisítésére. Megfigyelték, hogy a német munkások a kazánba dobálják a dögöket, ezért azt eszelték ki, hogy teleszórják a területet robbanószerrel megtömött példányokkal, amik aztán felrobbanhatnak a kazánházakban. A terv megbukott, mert a németek lekapcsolták az első szállítmányt, de a nácik ezután annyira bepánikoltak, hogy minden egyes patkányt potenciális bombaként kezeltek, ami sokkal több erőforrásukat emésztette fel, mint amit a tényleges szabotázsakciótól reméltek. Úgy látszik, néha a le nem dobott bomba sokkal nagyobbat szól.
Lytle S. Adams, a világ legkreatívabb fogorvosa mexikói szabadfarkú denevéreket hibernált fagyasztóládákban, hogy aztán apró napalmbombákkal a hátukon eresszék el őket Japán fővárosa, Tokió felett. A terv már a kivitelezés előtt elbukott: az állatok kiszabadultak és véletlenül porig égették az amerikai hadsereg repülőterét. Igen drága mulatság volt, hiszen 2 millió dollár ment el a Michael Bay rendezéseit idéző denevéres tűzijátékra.
Hitler úgy gondolta, hogy a Német Birodalom megérdemli, hogy nekik legyenek a legelrettentőbb fegyvereik, ezért álmodták meg a német mérnökök a Landkreuzer P. 1000 Ratte névre keresztelt tankot is. Ez egy 1000 tonnás szörnyeteg lett volna, amely a 35 méteres hosszával és csatahajó-ágyúival akkora mint egy lakóház és inkább tűnt volna egy mozgó erődnek, mint járműnek.
Albert Speer szerencsére még időben észhez térítette Hitlert, hiszen egy ilyen gép súlya alatt a hidak és az utak már attól tönkrementek volna, hogy egy ilyen monstrum áthalad rajtuk. Arról nem is beszélve, hogy a lomha, böhöm nagy jármű mozgatása irtózatosan sok benzint emésztett volna fel. Érvelése szerint a mérete miatt a szövetséges bombázóknak sem kellett volna nagyon keresniük, hová dobják a bombát, így hát ez a csodafegyver sosem épült meg.
