Robbanó patkányok, lángoló denevérek: a II. világháború legőrültebb fegyverei

Állatok, mint fegyverek a második világháborúban: az egyik katonai akciónál mexikói szabadfarkú denevérekre rögzítettek napalmot / Fotó: Poetra.RH

A második világháborúban eszméletlen kreatívnak kellett lenniük a mérnököknek, ha túl akartak járni az ellenség eszén. Abszurdabbnál abszurdabb ötletek vetőttek fel a háború őrületében, amik meglehetősen morbid fegyverek megalkotásához vezettek. Jöjjenek a robbanó állatok, tankok, amelyek túl nagyok voltak ahhoz, hogy bárhova is eljussanak.

Állatok, mint fegyverek a második világháborúban

A robbanó patkányok esete

A brit Különleges Hadműveleti Végrehajtó Hivatal (SOE) robbantóanyaggal töltött patkánytetemeket akart bevetni az ellenséges bázisok megsemmisítésére. Megfigyelték, hogy a német munkások a kazánba dobálják a dögöket, ezért azt eszelték ki, hogy teleszórják a területet robbanószerrel megtömött példányokkal, amik aztán felrobbanhatnak a kazánházakban. A terv megbukott, mert a németek lekapcsolták az első szállítmányt, de a nácik ezután annyira bepánikoltak, hogy minden egyes patkányt potenciális bombaként kezeltek, ami sokkal több erőforrásukat emésztette fel, mint amit a tényleges szabotázsakciótól reméltek. Úgy látszik, néha a le nem dobott bomba sokkal nagyobbat szól.

Denevérek napalmmal a hátukon

Lytle S. Adams, a világ legkreatívabb fogorvosa mexikói szabadfarkú denevéreket hibernált fagyasztóládákban, hogy aztán apró napalmbombákkal a hátukon eresszék el őket Japán fővárosa, Tokió felett. A terv már a kivitelezés előtt elbukott: az állatok kiszabadultak és véletlenül porig égették az amerikai hadsereg repülőterét. Igen drága mulatság volt, hiszen 2 millió dollár ment el a Michael Bay rendezéseit idéző denevéres tűzijátékra.