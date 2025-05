Hollywood teljesen meghülyült? Bugyuta TikTok-trendből forgat filmet Michael Bay

Amikor azt hinnéd, hogy Hollywoodban már tényleg mindent láttunk, jön egy újabb hajmeresztően idióta ötlet, amitől vagy felnevet az ember, vagy a fejét fogja hitetlenségében. Aztán valahogy mégis a moziban találjuk magunkat pár hónappal később. Momentán épp Michael Bay az, aki hasonlóan elvetemült ötlettel állt elő. A Bad Boys direktora jelenleg épp azon dolgozik, hogy egész estés mozifilmet készítsen a Skibidi Toilet nevet viselő TikTok-mémről, mely YouTube-on is nagyot futott egy időben. Igen, arról a videótömkelegről, ahol fejek nőnek ki vécécsészékből, miközben egy fura zene szól a háttérben. Noha úgy tűnhet, hogy ez már tényleg a filmgyártás mélypontja, valójában nem példa nélküli eset. Az elmúlt évtizedekben is akadtak moziművészeti szörnyszülöttek, amiknek az alapötletére csak annyit tudunk mondani: Ez most komoly? Mégis elkészültek, és némelyikből még kultkedvenc is lett. Összeszedtünk néhányat a filmtörténet legőrültebb alkotásai közül.

A Michael Bay-filmek egy következő mélypontját hozhatja el a TikTok-trend alapján készülő Skibidi Toilet-mozi (Fotó: YouTube)

Őrületes agyszülemények a TikTok előtti időkből:

Sharknado – Cápavihar

Egy kicsit olcsó húzásnak hathat a The Asylum nevű hírhedten pocsék filmeket gyártó stúdió bármelyik alkotását is átemelni ebbe a felsorolásba, de a Sharknado már annyira rossz, hogy már jó. A hatrészes franchise-zá duzzadó őrület, ami lényegében arról szól, hogy cápákkal felvértezett tornádók tartják rettegésben Amerika lakosságát, méretes rajongótáborral és neves vendégszereplőkkel (pl. a kerekesszékbe kerülő David Hasselhoff) is rendelkezik.

Movie 43

Ez a film tipikusan olyan, mintha egy rakás híres színészt berángattak volna egy tinédzser fiú füzetébe firkantott legrosszabb poénok megfilmesítésére. Férfi nemi szerv formájú állal megáldott Hugh Jackman, szétplasztikázott Halle Berry, illetve A mackó főhősét terrorizáló Naomi Watts és Liev Schreiber. Egy mozifilmbe préselt 11 kisfilm, mely egy óriási őskáoszt eredményez, és mi csak annyit kérdezünk magunktól: Ezek a sztárok tényleg ehhez adták a nevüket?

A koboldnak öltözött Gerard Butlerről már ne is beszéljünk (Fotó: Relativity Media)

Karambol

Eredeti címén Crash, de nem összekeverendő minden idők legvitatottabb Oscar-győztesével. David Cronenberg szokásos, szexualitással túlfűszerezett agymenése, ahol az embereket nem a romantika, hanem az autóbalesetek hozzák izgalomba. Perverz, bizarr, és garantáltan nem az a tipikus, első randis mozifilm.