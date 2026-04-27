Gázolt a vonat a IV. kerületben

Elgázolt egy ember egy vonat Budapest IV. kerületében, a Külső Szilágyi út közelében. A szerelvény utasai továbbutazását mentesítő járattal biztosítják. A fővárosi hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában segítenek. A társhatóságok is az esethez érkeztek.