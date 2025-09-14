Több mint 80 éves fotó buktatta le az időutazót: ez a kép mindent megváltoztat?

Kétségtelen, hogy az utóbbi években-évtizedekben még a korábbiaknál is jobban izgatja az embereket az időutazás kérdése. Míg a tudomány továbbra is aláhúzza, hogy mindez csak a sci-fi írók (igencsak sok önellentmondást eredményező) kitalációja, a netezők újabb és újabb bizonyítékokat igyekeznek gyűjteni arról, hogy időutazók igenis léteznek, és el lehet jutni a múltba - vagy épp a távoli jövőbe.

Időutazót vett fel a kamera bő 8 évtizeddel ezelőtt? Fotó: Bors

Fotó buktatta le az időutazót?

Persze a legtöbb “bizonyítékról” utólag kiderül, hogy vagy van rá nagyon is valós és a realitások talaján mozgó magyarázat, vagy pedig egyszerűen városi legendával állunk szemben. Előbbi ékes bizonyítéka az az eredetileg 1941-ben, egy kanadai hídavatáson készült fotó, amin állítólag egy hipster látható mintás pólóban, modern napszemüvegben, a kezében pedig a negyvenes évek technológiáját messze meghaladó kamerát tart.

A kép jobb oldalán, napszemüvegben valóban egy időutazó látható? Vagy mindenre van magyarázat? Tény, hogy kilóg a társaságból... Fotó: Wikipedia

A kép először a Barlorne-Pioneer Museum 2004-es kiállításán került a nagy nyilvánosság elé, ugyanakkor csak a képanyag 2010-es digitalizálását követően vált netes szenzációvá. Tény, hogy a hipsterként emlegetett férfi valóban kilóg laza öltözékével a tömegből - ugyanakkor ez maximum azt jelentette, hogy divatosabban és modernebbül öltözködött, mint a jelenlévők, és nem pedig azt, hogy időutazó lenne.