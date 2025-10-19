A milliomos, aki nem akart meghalni – James Bedford, a világ első tartósított embere máig várja az ébredést

James Bedford örökre beírta nevét a tudomány és a legendák történetébe. A 73 éves pszichológus professzor rákban szenvedett, amikor 1967. január 12-én a Glendale városában lévő házában elhunyt. Pontosabban: abban a reményben halt meg, hogy talán egyszer újra élhet.

James Bedford 58 éve vár arra, hogy ha a tudomány engedi, felébresszék. (a kép illusztráció)

Fotó: Anamaria Mejia / Shutterstock

James Bedford és az örök élet ígérete

Mire az orvosok megérkeztek, Bedford az utolsó lélegzeteit vette, és egy órán belül el is hunyt. A tartósítási eljárásnak gyorsan kellett zajlania: a halál beállta után hét percen belül meg kellett kezdeni a kriogén fagyasztást. Vérét egy különleges oldattal, dimetil-szulfoxiddal helyettesítették, majd testét egy jégre helyezett fémkapszulába zárták – amelyet, a sors furcsa fintoraként, egy parókakészítő mester alkotott Phoenixben.

Innen egy temetkezési vállalkozó szállította Bedford lefagyasztott testét Arizonába, ahol az emberi testek fagyasztásával kísérletező Cryonics Society of California gondjaira bízták. A szervezet vezetője, Robert Nelson – akit egyes újságok egyszerű „televízió szerelőként” emlegettek – Bedfordot az emberi halhatatlanság úttörőjének nevezte.

James Bedford teste - 196 °C-on várja, hogy egyszer újra élhessen. Fotó: Eder Paisan / Shutterstock

A tudomány határán – vagy azon túl?

A közvélemény és a tudósok vegyesen reagáltak az esetre. Egyesek jövőbe mutató technológiai csodának, mások szélhámosságnak tartották. A Los Angeles Times 1967-ben még lelkes hangon írta: „Bedford akár 20 000 évig is fennmaradhat ebben a hatalmas kapszulában, amíg el nem jön a feltámadás ideje.”

A biológusok viszont lehűtötték a reményeket. Dr. John Lyman, a UCLA laborvezetője „teljesen naivnak” nevezte az ötletet, és kijelentette: a sejtek a fagyasztás során szétrepednek, és csak egy „rongydarabhoz hasonló massza” marad utánuk.

Más szakértők szerint Bedford családja feleslegesen szórta el a pénzét, hiszen „amit lefagyasztanak, az halott – és az is marad.” A hospice nővérek, akik az utolsó napjaiban mellette voltak, ennél is egyszerűbben fogalmaztak: „Csak Isten adhat halhatatlanságot.”

Egy hideg utazás története

Azonban az elméleti halhatatlanság gyakorlati oldala sem ment zökkenőmentesen. Az első tárolóberendezés néhány éven belül elromlott – az üzemeltetők csak abból tudták, hogy működik-e, ha dér jelent meg a csöveken. 1970-ben Bedfordot új helyre vitték, majd a testet hat évvel később ismét költöztetni kellett.