A milliomos, aki nem akart meghalni – James Bedford, a világ első tartósított embere máig várja az ébredést

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 19. 20:15
1967 januárjában egy kaliforniai férfi úgy döntött, nem adja meg magát a halálnak – legalábbis nem végleg. Ő, James Bedford lett az első ember a világon, akit kriogén módon fagyasztottak le, abban a reményben, hogy egyszer majd újra felébred.
Etédi Alexa
James Bedford örökre beírta nevét a tudomány és a legendák történetébe. A 73 éves pszichológus professzor rákban szenvedett, amikor 1967. január 12-én a Glendale városában lévő házában elhunyt. Pontosabban: abban a reményben halt meg, hogy talán egyszer újra élhet.

James Bedford, kriogenikus fagyaszás
James Bedford 58 éve vár arra, hogy ha a tudomány engedi, felébresszék. (a kép illusztráció)
Fotó: Anamaria Mejia / Shutterstock

James Bedford és az örök élet ígérete

Mire az orvosok megérkeztek, Bedford az utolsó lélegzeteit vette, és egy órán belül el is hunyt. A tartósítási eljárásnak gyorsan kellett zajlania: a halál beállta után hét percen belül meg kellett kezdeni a kriogén fagyasztást. Vérét egy különleges oldattal, dimetil-szulfoxiddal helyettesítették, majd testét egy jégre helyezett fémkapszulába zárták – amelyet, a sors furcsa fintoraként, egy parókakészítő mester alkotott Phoenixben.

Innen egy temetkezési vállalkozó szállította Bedford lefagyasztott testét Arizonába, ahol az emberi testek fagyasztásával kísérletező Cryonics Society of California gondjaira bízták. A szervezet vezetője, Robert Nelson – akit egyes újságok egyszerű „televízió szerelőként” emlegettek – Bedfordot az emberi halhatatlanság úttörőjének nevezte.

James Bedford, kriogenikus fagyaszás
James Bedford teste - 196 °C-on várja, hogy egyszer újra élhessen. Fotó: Eder Paisan / Shutterstock

A tudomány határán – vagy azon túl?

A közvélemény és a tudósok vegyesen reagáltak az esetre. Egyesek jövőbe mutató technológiai csodának, mások szélhámosságnak tartották. A Los Angeles Times 1967-ben még lelkes hangon írta: „Bedford akár 20 000 évig is fennmaradhat ebben a hatalmas kapszulában, amíg el nem jön a feltámadás ideje.”

A biológusok viszont lehűtötték a reményeket. Dr. John Lyman, a UCLA laborvezetője „teljesen naivnak” nevezte az ötletet, és kijelentette: a sejtek a fagyasztás során szétrepednek, és csak egy „rongydarabhoz hasonló massza” marad utánuk.

Más szakértők szerint Bedford családja feleslegesen szórta el a pénzét, hiszen „amit lefagyasztanak, az halott – és az is marad.” A hospice nővérek, akik az utolsó napjaiban mellette voltak, ennél is egyszerűbben fogalmaztak: „Csak Isten adhat halhatatlanságot.”

Egy hideg utazás története

Azonban az elméleti halhatatlanság gyakorlati oldala sem ment zökkenőmentesen. Az első tárolóberendezés néhány éven belül elromlott – az üzemeltetők csak abból tudták, hogy működik-e, ha dér jelent meg a csöveken. 1970-ben Bedfordot új helyre vitték, majd a testet hat évvel később ismét költöztetni kellett.

A legkülönösebb fejezet talán az volt, amikor fia, Norman egyszerűen kibérelt egy teherautót, és saját maga vitte át apja fagyott testét egy másik céghez. Norman felesége, Cecilia még fotót is készített a fémkapszulával – elegáns kosztümben, cigarettával a kezében, mintha egy különös családi relikviával pózolna.

Végül 1991-ben az Alcor Life Extension Foundation vállalta Bedford elhelyezését a Scottsdale-i létesítményben. Amikor a cég munkatársa, Mark Darwin kinyitotta a burkolatot, meglepetten látta, hogy a test „megdöbbentően jó állapotban” van. „Nem tudom leírni azt az örömöt, amikor láttam, hogy még mindig épen fekszik ott, ahová fél évszázada helyezték” – írta akkor.

Az ember, aki azóta is vár

Halála óta több mint ötvenöt év telt el. James Bedford továbbra is egy henger alakú fémtartályban pihen az arizonai sivatag mélyén, mínusz 196 °C-on. Ő az első, aki az „örök alvást” választotta – és talán az utolsó, aki még hisz abban, hogy ily módon egyszer felébredhet.

A tudomány ma is szkeptikus: nincs ismert módszer arra, hogy a kriogén fagyasztás után egy emberi test – vagy akár csak egy agy – épségben újraéledjen. De a mítosz tovább él. Bedford története több volt, mint a halál legyőzésére tett kísérlet: próbája annak is, hogy az ember reménye túllépjen a biológia határain.

Ha valaha is felébred, egyetlen ismerős arc sem lesz számára a világban – családja már régen elporladt. Csak egy másik „jégre tett” legenda várja ugyanott: a baseball-ikon Ted Williams, akinek szintén lefagyasztott fejét őrzik az Alcornál.

A jövő majd eldönti, hogy James Bedford vakmerő álmodozó volt, vagy egy új korszak prófétája. Egyelőre azonban marad, ami mindig is volt: az ember, aki nem akart meghalni.

