Ez lehetett a valódi Atlantisz, a tudósok folyamatosan hozzák fel a mélyből a kincseket

Van egy hely Európában, ami egykor óriási terület volt, tele állatokkal, erdőkkel és emberekkel. Most viszont a tenger fenekén nyugszik. De vajon mi történhetett Doggerlandal, Európa Atlantiszával?

Egy fosszilizálódott mamutfog az Északi Tenger partján, az Európai Atlantisz, vagyis az egykori Doggerland közelében

Mezolitikus törzsek laktak itt.

Folyókban és tavakban gazdag, igazi kőkorszaki Kánaán volt a kőkorszki emereknek.

A régészek számára igazi aranybánya, hiszen tökéletesen megőrződött 12 000 éves kincseket rejt.

Doggerland egy hatalmas földterület volt Észak-Európában, amelyet mára már elnyelt az Északi-tenger. Doggerland paradicsomi hely volt a mezolitikus emberek számára, hiszen bővelkedett folyókban és tavakban. Akkora földterületről beszélünk, ami az Egyesült Királyság méretével vetélkedett. Erdőkben és természeti kincsekben gazdag terület volt, amit bőséges vadvilág népesített be, a mamutokat is beleértve. A kutatóknak máig igazi aranybánya ez a terület, hiszen rengeteg használati tárgyat és a nomád törzsek által hátrahagyott tökéletes lábnyomokat találtak itt.

Hogyan tűnt el Európa Atlantisza?

Doggerland nem egyik napról a másikra süllyedt el. A tengerszint emelkedése csak 1-2 méter volt évszázadonként, ami azt jelenti, hogy több ezer év kellett hozzá, hogy az egész földrész a víz alá kerüljön. A kutatók szerint azonban volt egy esemény, ami gyorsíthatta a folyamatot: körülbelül ie. 6200-ban Norvégia partjainál három hatalmas víz alatti földcsuszamlás történt, amit azóta is Storegga-eseményként emlegetnek, amely mega-cunamit okozott. Hatalmas hullámok árasztották el területet, amely véglegesen víz alá küldte Doggerlandet.

Nem is csoda, hogy Doggerland létezéséről egészen 1931-ig nem is tudtunk. Ekkor ugyanis egy halászhajó kitermelt egy darab tőzeget, amely tartalmazott egy mezolitikus szigonyt ie. 10 000-ből. Ez volt az első jel, hogy valami van odalent.

Sokan azt hiszik, hogy Doggerland lehetett Platón Atlantiszának ihletője

Platón valószínűleg csak egy tanulságos politikai allegóriának szánta az atlantiszi birodalom történetét, de a Doggerland-elmélet hívei szerint a kőkorszaki túlélők generációkon át mesélhették tovább a „mindent elnyelő víz” történetét, ami végül a görög bölcs fülébe is eljuthatott. Vicces belegondolni, hogy a tógás, olajbogyót majszoló atlantisziak helyett az eredeti sztori főszereplői valójában bundákba öltözött, mamutagyarral hadonászó észak-európaiak voltak.