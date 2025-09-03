Több ezer év után végre fény derült Atlantisz legősibb rejtélyére

Atlantisz elveszett birodalma nemcsak tudósokat, hanem laikusokat és az összeesküvés-elméletek hívőit is rabul ejti. Cikkünkben lerántjuk a leplet az egyik legrégebbi mítoszról, amely évezredek óta foglalkoztatja az embereket.

Atlantisz elveszett városát a mítosz szerint elnyelte a tenger.

Fotó: funstarts33

Atlantisz: az elveszett civilizáció nyomában

Atlantisz először az ókori, görög filozófus, Platón (i.e. 427-348) műveiben jelent meg, aki a Timaiosz és a Kritiasz című dialógusban részletesen leírta a szigetet. Platón szerint Atlantisz egy fejlett, gazdag és technológiailag előrehaladott civilizáció volt, amely erkölcsi hanyatlása miatt isteni büntetésként egy nap és egy éj alatt elsüllyedt a tengerben.

A történet szerint Atlantisz a Herkules oszlopain túl, azaz a mai Gibraltári-szoroson túl helyezkedett el az Atlanti-óceánban. A sziget nagyobb volt, mint Líbia és Ázsia együttvéve, és hatalmas tengeri hatalommal bírt. Az atlantisziak azonban idővel arrogánssá váltak, és háborút indítottak más népek ellen, ami végül a bukásukhoz vezetett.

Őrült elméletek Atlantiszról

Az évszázadok során számos elmélet született Atlantisz helyéről. Egyes kutatók szerint a sziget valójában a Földközi-tengerben helyezkedett el, és a minószi civilizációhoz köthető. A Szantorini (Théra) szigetén található Akrotiri városának pusztulása, amelyet egy hatalmas vulkánkitörés okozott, gyakran kerül kapcsolatba Atlantisz legendájával.

Más elméletek szerint az elsüllyedt birodalom maradványai az Atlanti-óveánon található Azori-szigetek lehetnek. Egyes kutatók úgy vélik, hogy a sziget létezését geológiai és régészeti bizonyítékok is alátámasztják, bár ezeket az állításokat gyakran vitatják.

Atlantisz sosem létezett

Az Atlantisz elveszett birodalma körüli rejtély továbbra is egyaránt foglalkoztatja a tudósokat és a laikusokat. Nem maradhat ki azonban az a nézet sem, mely szerint Atlantisz sosem létezett. Ez a megközelítés azt vallja, hogy Platón Atlantisz történetét valójában társadalomkritikai példázatként alkotta meg, hogy felhívja a figyelmet az erkölcsi romlás következményeire. E szerint Atlantisz legendája nem földrajzi, hanem filozófiai eredetű.

Platón egy politikai utópiát írt le, az általa elképzelt birodalmat csak kitalált emberekkel és kitalált helyszínekkel alkothatta meg.

Utópiáját ugyan az eszményi állam szervezetéről írta, de ennek ideális működéséhez feltételeznie kellett, hogy az atlantiszi emberek különleges erkölcsi érzékkel rendelkeznek: az ideális állam csak ideális emberekkel működhet. Ugyanakkor semmi sem támasztja alá, hogy az általa leírt hely a valóságban is létezett.