Egy 12 éves gyermeknek veszett nyoma Budapesten: még a rendőrök sem sejtik, hol lehet

Eltűnt a 12 éves Amira. A Budapesti Rendőr-főkapitányság nagy erőkkel keresi a fiatalt, ugyanakkor a lakosság segítségét is kérik a megtalálásában.
Amira 2026. április 5-én távozott egy XVII. kerületi gyermekotthonból, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.
Sz. Amira körülbelül 160 centiméter magas, barna, hosszú hajú, barna szemű lány. Képét ide kattintva lehet megtekinteni.
A rendőrség jelenleg is keresi őt, és arra kérik a lakosságot, hogy aki az eltűnt lányról információval rendelkezik, tegyen bejelentést a 06-80-555-111-es vagy a 112-es segélyhívó számon.
