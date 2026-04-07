Egy 12 éves gyermeknek veszett nyoma Budapesten: még a rendőrök sem sejtik, hol lehet

Eltűnt a 12 éves Amira. A Budapesti Rendőr-főkapitányság nagy erőkkel keresi a fiatalt, ugyanakkor a lakosság segítségét is kérik a megtalálásában.

Fotó: Pexels

Amira 2026. április 5-én távozott egy XVII. kerületi gyermekotthonból, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

Sz. Amira körülbelül 160 centiméter magas, barna, hosszú hajú, barna szemű lány. Képét ide kattintva lehet megtekinteni.

Segíts megtalálni az eltűnt gyermeket!

A rendőrség jelenleg is keresi őt, és arra kérik a lakosságot, hogy aki az eltűnt lányról információval rendelkezik, tegyen bejelentést a 06-80-555-111-es vagy a 112-es segélyhívó számon.