Kiderült a több ezer éves titok: ezzel a hihetetlen trükkel épülhettek az egyiptomi piramisok

Több mint 4500 éve épültek, mégis semmi nem öregedett olyan méltóságteljesen, mint az egyiptomi piramisok. De a méltóság mögött viszont ott rejtőzik egy kérdés, amit a modern tudomány sem tud megválaszolni: hogyan mozgattak több tíz tonnás gránittömböket és hogyan illesztették őket ilyen precízen egymásra gépek nélkül? A hivatalos magyarázat sokak szerint már rég nem állja meg a helyét. Ha rámpát építettek, hová tűnt? Ha rabszolgák húzták, miért nincs nyoma a tömeges logisztikának? Most egy különleges elmélet került reflektorfénybe – és lehet, hogy ezzel végre közelebb jutunk az igazsághoz.
Nem, ez nem egy Harry Potter-varázsige. Ez egy valós fizikai jelenség, amit akusztikus levitációnak neveznek. Lényege, hogy bizonyos frekvenciájú hanghullámok képesek tárgyakat lebegtetni – sőt, akár mozgatni is őket a levegőben. Tudományos-fantasztikumnak tűnik? Pedig ma már a laboratóriumokban kis tárgyakat, vízcseppeket is képesek mozgatni így. És most jön a csavar: mi van, ha az ókori egyiptomiak valahogy már ismerték ezt a módszert?
Egyre több kutató fordul a múlt furcsa nyomaihoz. Tibetben például évszázados legendák szólnak szerzetesekről, akik dobokkal és kürtökkel sziklákat emeltek a levegőbe. Ma már új kontextusból nézünk ezekre a történetekre. Lehet, hogy éppen ezek a történetek vezetnek el minket a világ egyik legnagyobb rejtélyének – az egyiptomi piramisok kérdésének – megoldásához?
Eszerint az új elmélet szerint a piramisokat nem izomerő, hanem rezonancia építette. Elképzelhető, hogy az egyiptomiak olyan eszközöket használtak, amelyek megfelelő hangrezgéseket keltettek – és ezek segítségével lebegtették, irányították a kődarabokat a helyükre.
A hanghullámokat – ma már tudjuk – pontosan lehet szabályozni, frekvenciájuk mérhető, és fizikai hatást gyakorolnak a környezetre. Miért ne használhatták volna fel ezt már az ókorban is?
Talán tényleg létezett ez a tudás, amit az idő elfújt, de a piramisok kőfalai még mindig őrzik.
