A bolygónk kialakulására is választ adhat: eddig sosem látott képeket osztott meg a NASA a rejtélyes anyagról

sötét anyag
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 19:30
NASAuniverzum
Lenyűgöző térképet hozott nyilvánosságra a NASA az univerzumban felelhető rejtélyes anyagról. A sötét anyag új térképe rengeteg kérdésre adhat választ a kutatók szerint.

A NASA nyilvánosságra hozta a sötét anyag eddigi legrészletesebb térképét. A lenyűgöző kép rengeteg kérdésre adhat választ, köztük a bolygónk kialakulására is.

Lenyűgöző térképet osztott meg a NASA a sötét anyagról.
Lenyűgöző térképet osztott meg a NASA a rejtélyes sötét anyagról. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Rengeteg kérdésre adhat választ a sötét anyagról készült térkép

A James Webb űrteleszkóp által készített térkép arra utal, hogy a nehezen megfogható anyag egy rejtett vázként működik, amelyre egész galaxisok épülnek. A Durhami Egyetem kutatói szerint a térkép segíthet megfejteni a Tejútrendszerünk, valamint a Föld bolygó kialakulásának rejtélyét.

Ahol ma normál anyagot találunk az Univerzumban, ott sötét anyagot is találunk. Másodpercenként több milliárd sötét anyag részecske halad át a testünkön. Nem okoznak semmilyen gondot, nem vesznek észre minket, csak mennek tovább. Azonban a Tejútrendszer körül örvénylő sötét anyag felhőnek elegendő gravitációja van ahhoz, hogy az egész galaxisunkat egyben tartsa. Sötét anyag nélkül a Tejútrendszer forgás közben darabokra hullana

- magyarázta el Richard Massey professzor, a tanulmány társszerzője.

A sötét anyagot a legjobb ragasztóként lehetne körülírni, amely egyben tartja az egész univerzumot. Viszont, mivel teljesen láthatatlan, nehéz megérteni, hogy pontosan mit takar és mi a feladata.

A kutatók korábban már felvetették, hogy a világegyetem kezdetén a sötét anyag és a normál anyag ritkán oszlott el. A sötét anyag először összetapadt, mielőtt magához vonzotta volna a normál anyagot, olyan régiókat hozva létre, ahol csillagok és galaxisok kezdtek kialakulni. Ez alapján a sötét anyag nagy szerepet játszott abban, hogy bolygók alakuljanak ki, és végül megjelenjen az élet.

Ennek az elméletnek a bizonyítására a kutatócsoport a NASA James Webb űrtávcsövéhez fordult, és annak segítségével példátlan pontossággal térképezték fel a sötét anyagot. Mivel láthatatlan, a csapat azt figyelte meg, hogyan görbíti meg a tömege magát a teret, ami viszont meghajlítja a távoli galaxisokból a Földre érkező fényt.

A térkép most felfedte, hogy a sötét anyag a gravitáció révén kölcsönhatásba lép az univerzum többi részével.

A sötét anyag példátlan pontossággal történő feltárásával a térképünk megmutatja, hogyan strukturálta az univerzum egy láthatatlan összetevője a látható anyagot odáig, hogy lehetővé tette a galaxisok, csillagok és végső soron maga az élet kialakulását

- árulta el Dr. Gavin Leroy, a tanulmány egy másik társszerzője.

Ez a térkép feltárja a sötét anyag, az univerzum igazi építészének láthatatlan, de alapvető szerepét, amely fokozatosan szervezi a távcsöveinken keresztül megfigyelt struktúrákat.

Összességében tehát a térkép által lefedett terület az égbolt egy olyan szakasza, amely körülbelül 2,5-szer nagyobb, mint a telihold, a Szextáns csillagképben. Közel 800 ezer galaxist foglal magában, körülbelül tízszer többet, mint amennyit Webb elődje, a Hubble megfigyelni tudott.

Dr. Diana Scognamiglio a tanulmány társszerzője kiemelte, hogy ez a térkép óriási előrelépést jelent, ugyanis eddig csak homályos képeket láttak a sötét anyagról. A csapat most azt tervezi, hogy feltérképezi a sötét anyagot az egész univerzumban, az Európai Űrügynökség Euclid teleszkópját és a NASA hamarosan elkészülő Nancy Grace Roman űrteleszkópját használva - írta a Daily Mail.

 

