Jó ha figyelsz, ezek az álmok arra utalnak, hogy valamilyen pszichés zavarban szenvedsz

Egy friss kutatás szerint 10 rémálom utal igen erőteljesen arra, hogy valamilyen pszichés zavarban szenvedsz.

Mindenki esik át olyan szakaszon az életében, amikor túl sok a stressz, túl nagy a nyomás rajta, és bizony az agy ezeket éjjel képes csak feldolgozni. Van azonban egy pont, ahol ha nem is igazán tűnik fel nappal, az álmok alarm-jelként működnek. Egy friss tanulmány ugyanis kimutatta, akik szorongásos zavarban szenvednek, szoknak nagyon hasonlóak a rémálmaik is.

Ez a 10 álom árulkodik pszichés gondról

38 szorongással küzdő embert vizsgált meg Anton Rimsh, a Düsseldorfi Egyetem pszichológusa és csapata, álomnapolót vezettek, és analizálták őket. Az eredményeket természetesen összehasonlították ugyanennyi egészséges ember álmaival is. A 2021-es kutatás arra jutott, 10 olyan rémálom van, amik erősen utalnak pszichózisra.

Kergették őket.

Megtámadták őket, vagy agresszív viselkedéssel fordultak hozzájuk.

Megfagytak félelmükben.

Szóváltásba keveredtek, vagy verbálisan agresszívak voltak velük.

Szorongás- vagy félelemérzet mások felől várt agressziótól.

Félelem attól, hogy leeshetnek valahonnan, vagy leesés közeli helyzetben vannak.

Kirekesztik őket, vagy visszautasítják őket társas helyzetekben.

Szülők vagy más családtagok halála.

Balesetek és autó- vagy repülőszerencsétlenségek.

Elbuknak, vagy sikertelenek valamiben.

Ezen kívül is jutottak érdekes közös pontokra: ezek az emberek gyakran álmodnak az exeikkel, intenzívebb érzelmeket álmodnak, és általában száguldanak a dolgok az álomtérben.

A kutatás egyébként arra is rávilágított, hogy könnyen kerülhetnek negatív spirálba az érintettek. Az egyre sötétebb rémálmok egyre rosszabb ébrenléti érzelmi állapotot okoznak, amelytől az álmaik is egyre stresszesebbek lesznek. Rimsh szerint ebből egyedül szinte lehetetlen kitörni, ezért érdemesebb felkeresni egy pszichológust, egy pszichoterapeutát vagy egy gyakorlott pszichoanalitikust, mivel ők rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal, eszköztárral és tudással ahhoz, hogy egyszerre kezeljék a páciens szorongásos zavarát és problémát okozó álmaikat is.