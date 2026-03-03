Megvan, honnan jött a titokzatos csillagközi látogató? Megdöbbentő felfedezést tettek a 3I/ATLAS-ról

A tavalyi év egyik legnagyobb csillagászati szenzációja volt a 3I/ATLAS nevű titokzatos objektum, amely a galaxis távoli vidékeiről érkezett a Naprendszerbe – és amelyről egyesek még azt is feltételezték, hogy akár egy idegen civilizáció eszköze lehet.

Kiderült az igazság a 3I/ATLAS-ról

Fotó: Northfoto

Most azonban úgy tűnik, megszületett a válasz. Az Edinburgh-i Egyetem kutatói friss tanulmányukban azt állítják: a 3I/ATLAS kémiai elemzése alapján sikerült meghatározniuk a csillagközi üstökös származási helyét.

Bár az objektum már elhagyta a Nap közelségét, és hatalmas sebességgel tart vissza a csillagközi térbe, még mindig szolgáltat újabb és újabb meglepetéseket.

A 3I/ATLAS története

A kutatók az üstökös izotóparányait vizsgálták, még akkor, amikor a 3I/ATLAS a Nap közelében járt. Az elemzés szerint az objektum egy fémekben szegény csillag körül alakulhatott ki a Tejútrendszer peremvidékén.

A különös égitestet tavaly július 1-jén fedezték fel az Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) riasztási rendszer csillagászai, amikor alacsony szögben belépett a Naprendszerbe. Gyorsan kiderült: nem hétköznapi látogatóról van szó. A pályája alapján egyértelművé vált, hogy a csillagközi térből érkezett – ezzel pedig a harmadik ilyen ismert objektum lett a 2017-es 1I/ʻOumuamua és a 2019-es 2I/Borisov után.

A csillagászok minden lehetséges adatot igyekeztek begyűjteni a rövid „látogatás” alatt. A 3I/ATLAS nemrég a Jupiterhez legközelebbi pontját is elérte, mindössze 0,35832 csillagászati egységre haladt el a bolygó mellett, megkezdte visszatérését a kozmosz mélyére.

Sokáig az volt a legnagyobb rejtély, honnan érkezett pontosan ez az objektum. Azonban a kutatók szerint a válasz az anyagában rejlik. A vizsgálatok során a napközelség idején készült spektroszkópiai felvételeket elemezték. Ahogy a Nap felmelegítette az üstököst, a jég szublimálni kezdett, és elegendő gáz szabadult fel ahhoz, hogy részletesen megvizsgálják az összetételét.

A csillagközi objektumok egyedülálló lehetőséget kínálnak a bolygóképződési folyamatok jobb megértésében egy másik csillag körül keletkezett anyag részletes tanulmányozása révén

– magyarázták a kutatók. Hozzátették:

Jegeik értékes nyomokat tartalmaznak az eredeti környezetükről és az otthoni rendszerükben uralkodó körülményekről.

A korábbi látogatók, az Oumuamua és a Borisov túl kicsik és túl távoliak voltak ehhez az elemzéshez – a 3I/ATLAS azonban kivételt jelentett.