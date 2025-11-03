Hátborzongató hír jött a 3I/ATLAS-ról: meg kell védeni a bolygót tőle?

Az ENSZ és a Nemzetközi Aszteroidafigyelő Hálózat (IAWN) döntése szerint a bolygóvédelmi gyakorlat része lett a Föld közelében észlelt csillagközi objektum, a 3I/ATLAS. Ennek célja, hogy a szakemberek élesben vizsgáztassák a bolygóvédelmi rendszereket, miközben a tudósok az üstökös szokatlan viselkedését is tanulmányozni tudják.
A 3I/ATLAS tehát nem azért került ismételten a szakemberek látóterébe, mert veszélyt jelent a Földre, sokkal inkább lehetőségként tekintenek az üstökösre. A bolygóvédelem célja, hogy időben észlelhessük a Föld felé tartó objektumokat, majd meghatározzuk a pályájukat, vészhelyzetben pedig felkészüljünk akár az eltérítésükre is. A 3I/ATLAS ideális a rendszer teszteléséhez, mert hosszú ideig látható a Földről.
A 3I/ATLAS-t 2025 júliusában fedezték fel, és október 29-én érte el a Naphoz legközelebbi pontját. Bolygóvédelmi okokból az ENSZ és az IAWN mellett az Európai Űrügynökség (ESA) is figyeli az objektumot - írja az Origo.
Egy Harvard-professzor korábban anomáliákat azonosított a 3I/ATLAS űrhajóval kapcsolatban, amelyek állítása szerint arra világítanak rá, hogy az objektum idegen civilizációtól érkezik. Az is felmerült, hogy valójában egy űrhajó közelít a Föld felé, de a NASA hangsúlyozza, egy üstökösről van szó.
