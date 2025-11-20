Kritikák kereszttüzébe került a NASA, komoly vádak érték őket a földönkívüli objektum miatt

Számtalan kritika érte a NASA nagyszabású bejelentését a titokzatos csillagközi objektummal kapcsolatban: sokan úgy vélik, az űrügynökség csak próbálja eltitkolni, mit tud valójában. A NASA szerdán tette közzé a legfrissebb fotókat az 3I/ATLAS-ról, ezek a képek viszont - melyeket egy meglehetősen kifinomult Mars-kamerával készítettek -, nagyrészt homályosak voltak, és csak egy távoli pontot mutattak. Ráadásul a NASA cáfolta azokat az állításokat, miszerint a szakértőket is megdöbbentő, nem várt manővereket végrehajtó objektum bármi több lenne, mint egy hatalmas űrkőzet.
A 3I/ATLAS egy üstökös
- szögezte le az ügynökség igazgatóhelyettese, Amit Kshatriya egy YouTube-os sajtótájékoztatón, és amely csakhamar őrületet váltott a közösségi médiában: sokan azt állították, az űrügynökség eltitkolja azt, amit valójában tud, és tisztább képeket tart vissza.
Micsoda időpocsékolás! A NASA nagyon rosszul hazudik. Az egészet előre megírták
– írta valaki az X-en.
Minden hitelességetek elveszett ezzel az elmosódott, pocsék fotóval
– jelentette ki egy másik közösségi média felhasználó is.
A NASA Mars Reconnaissance Orbiter űrszondájának fedélzetén lévő HiRISE kamera a várakozások szerint a 3I/ATLAS eddigi egyik legjobb képét készítette volna, miután mindössze 30 millió kilométer távolságból is képes volt megfigyelni az objektumot. A szerdán bemutatott kép azonban egy homályos, fekete-fehér kép volt, amelynek semmilyen képélessége nem volt. A NASA által bemutatott legtisztább és legrészletesebb fotó tulajdonképpen nem is magát a csillagközi objektumot mutatta meg, hanem a 3I/ATLAS által az űrbe juttatott kémiai elemek színes képét.
Ködös londoni nap volt, amikor a NASA Mars-űrszondája ezt a fotót készítette
– viccelődött valaki a közösségi médiában.
Az űrügynökség továbbá cáfolta azokat az állításokat is, miszerint a 3I/ATLAS olyan viselkedést mutatott, amely egy tipikus üstökösre nem jellemző. Korábban Avi Loeb, a Harvard professzora legalább 11 olyan anomáliát fedezett fel, amelyeket a tudósok még nem tudtak teljes mértékben megmagyarázni, beleértve az üstököscsóvát, amely rossz irányba mutat, az objektum kékre színeződését a Nap közelében, és a gravitációt meghazudtoló pályaváltozásokat.
Semmilyen, az intelligens életre utaló technológiai nyomokat vagy bármi olyat nem találtunk, ami arra engedne következtetni, hogy nem egy üstökösről van szó
- jelentette be Nicky Fox, a NASA tudományos küldetés igazgatóságának társigazgatója, aki, amikor arról kérdezték, hogy a tudósaik vizsgálták-e annak lehetőségét, hogy a 3I/ATLAS idegen jármű lehet, nem adott konkrét választ, ami ugyancsak haragot váltott ki az emberekből a közösségi médiában - írja a Daily Mail.
Júliusi felfedezése óta a tudósok és csillagászok többsége egyetértett a NASA értékelésével, és a 3I/ATLAS-t egy egyszerű üstökösnek tartják, amelynek kémiai elrendezése kissé eltérő, mint egy, a Naprendszerben keletkezett űrkőzeté. Loeb, aki fizikus és a Galileo Project - egy olyan tudományos kutatócsoport, amely a földönkívüli élet jeleit is keresi -, vezetője volt az, aki leginkább vitatta az üstököselméletet. Azt állította, hogy a tudományos közösség azon tagjai, akik elvetik a rendkívülibb lehetőségeket, jobban törődnek azzal, hogy igazuk legyen és elkerüljék a kritikát, mint azzal, hogy felhívják a nyilvánosság figyelmét egy potenciálisan világmegváltoztató eseményre.
