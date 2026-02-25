Mélybe zuhant vonatok, eltemetett városok – Ezek voltak a világ legpusztítóbb lavinakatasztrófái

A hófödte hegycsúcsok látványa gyönyörű, sőt békés. Azonban a természet szépsége megtévesztő lehet. A többtonnás jégtömbök, hórétegek és repedező sziklafalak óriási veszélyeket rejtenek magukban, és nem csupán a hegyekbe tévedők számára. Mutatjuk a világtörténelem 5 legpusztítóbb lavinakatasztrófájának történetét.

Fotó: Denis Radermecker / Shutterstock

5. Blons legsúlyosabb lavinakatasztrófája

1954 januárjában az ausztriai Blons térségében rekordmennyiségű hó esett. A hegyoldalak instabillá váltak, majd néhány napon belül több lavina is a falura zúdult. Majdnem 60 ember veszett oda a halálos lavinasorozatban.

4. Az aranyláz halálos útvonala

A 19. század végén, az alaszkai aranyláz idején tömegek vágtak neki az északi hegyeknek. A legforgalmasabb útvonal a Chilkoot Trail volt, ahol meredek, keskeny ösvényeken kellett haladniuk.

Az aranyláz:

Az aranyláz egy adott területen jelentős mennyiségű arany felfedezésének híre után meginduló tömeges vándorlási hullám a könnyű meggazdagodás reményében.

1898 tavaszán egy hatalmas hóomlás érte a menetoszlopot, amiben több mint hatvan útra kelt aranyásó vesztette életét.

3. Wellingtoni vonatkatasztrófa

Az 1910-es wellingtoni lavinakatasztrófa helyszíne.

Fotó: Library of Congress / Wikipédia

1910 márciusában az Egyesült Államok északnyugati részén napokig tartó vihar bénította meg a közlekedést. Két szerelvény rekedt a hegyek között, a Washington állambeli Stevens-hágó közelében. Az éjszaka közepén hatalmas robaj hallatszott: a hegyoldal megindult. A lavina letarolta a pályát, és a szerelvényeket a szakadékba sodorta. 96 ember vesztette életét a lavinakatasztrófában, ami az USA történetének legpusztítóbb lavinája lett.

2. Fehér Péntek katasztrófája

1916 telén, az első világháború ideje alatt az alpesi front még kegyetlenebbé változott. Az osztrák és olasz hegyvidék életveszélyessé vált. December közepén extrém havazás érkezett az Alpok térségébe. Olyannyira, hogy 13-án, egyetlen nap alatt több hatalmas lavina is lezúdult a hegyekből, emberéleteket követelve. A halottak számát nagyjából 2000 főre becsülik. A „fehér pénteki" lavinák máig a leghalálosabb feljegyzett hegyi katasztrófák közé tartoznak.