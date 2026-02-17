Újabb életeket követelt a lavina: két ember hunyt el a francia Alpokban

Újabb két sielő lett egy lavina áldozata: ezúttal Francia Alpokban történt a tragédia. A helyi ügyészség szerint a február 17-én történt halálesetekkel 27-re emelkedett a halálos áldozatok száma a szezon kezdete óta.

Lavina áldozata lett két sielő

Fotó: Forrás: Lysogor Roman/Shutterstock

Több lavina is életet követelt az elmúlt héten

A La Grave üdülőváros közelében egy öt síelőből álló csoportot sodort el a lavina - közölte a délkelet-franciaországi Gap ügyészsége. A csoportot vezető síelő megsérült, további két ember sértetlenül megúszta a balesetet, két társuk azonban életét vesztette.

A francia meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint La Grave térségében, a La Meije hegyen kedden magas, azaz 4-es fokozatú volt a lavinaveszély az 5 fokozatú skálán. A veszélyt a friss hó és az erős szél együttes hatása növelte meg.

Múlt pénteken egy lavina három, pályán kívül síelő embert ölt meg a francia Alpokban, köztük két brit állampolgárt. A tragédia egy nappal azután történt, hogy a hócsuszamlások veszélye miatt több síterepet is lezártak a térségben - írja a Le Monde.