Borzasztó: Lavina temetett alá nyolc síelőt Ausztriában

A Stubai-gleccseren síelt nyolc síelő, mikor maga alá temette őket a lavina. A katasztrófa Ausztria legnagyobb gleccsersíterületén történt.
Az alpesi téli paradicsomnak számító freeride terepen, pályán kívül sikló nyolc síelő lavinát indított el a Daunscharte-hágón. A hirtelen zuhanó hótömeg eltakarta és eltemette őket - számol be az esetről a maszol.ro nyomán a Tények.
Hatalmas pánik tört ki az incidens miatt és sürgős beavatkozásra volt szükség, több, mint 250 hegyimentő és lavinakutya-egység vonult ki, emellett katonák és helikopterek is csatlakoztak a kutatáshoz.
Egy nemzetközi csoportot temetett alá a lavina, amelyben németek, bolgárok és osztrák turisták is voltak, köztük öt férfi volt a többi nő. Bár hatalmas katasztrófa történt, de sikerült túlélnie mind a nyolc síelőnek a balesetet. Négyen könnyebben megsérültek, míg ketten súlyosabban, őket helikopterrel szállították kórházba a helyszínről.
A videót a szerencsétlenségről itt lehet megtekinteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.