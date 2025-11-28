Borzasztó: Lavina temetett alá nyolc síelőt Ausztriában

A Stubai-gleccseren síelt nyolc síelő, mikor maga alá temette őket a lavina. A katasztrófa Ausztria legnagyobb gleccsersíterületén történt.

Maga alá temette a lavina a síelőket / Illusztráció: Unsplash

Lavina temette be a síelőket

Az alpesi téli paradicsomnak számító freeride terepen, pályán kívül sikló nyolc síelő lavinát indított el a Daunscharte-hágón. A hirtelen zuhanó hótömeg eltakarta és eltemette őket - számol be az esetről a maszol.ro nyomán a Tények.

Hatalmas pánik tört ki az incidens miatt és sürgős beavatkozásra volt szükség, több, mint 250 hegyimentő és lavinakutya-egység vonult ki, emellett katonák és helikopterek is csatlakoztak a kutatáshoz.

Egy nemzetközi csoportot temetett alá a lavina, amelyben németek, bolgárok és osztrák turisták is voltak, köztük öt férfi volt a többi nő. Bár hatalmas katasztrófa történt, de sikerült túlélnie mind a nyolc síelőnek a balesetet. Négyen könnyebben megsérültek, míg ketten súlyosabban, őket helikopterrel szállították kórházba a helyszínről.

A videót a szerencsétlenségről itt lehet megtekinteni.