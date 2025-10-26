BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Csernobil, a világ legijesztőbb helyeinek egyike

Íme a világ legijesztőbb helyei: 5 hely, ahol tutira kiráz a hideg

félelmetes
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 20:15
elhagyott helyekhorrorijesztő
Vannak a Földön olyan helyek, ahol a múlt történései olyan hátborzongató légkört teremtettek, hogy az odatévedő emberben megáll az ütő. Összegyűjtöttük a világ legijesztőbb helyeit, ahol a valóság is képes túlszárnyalni bármelyik horrorfilmet.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Halloween környékén sokan keresik az izgalmat, ám nem csak a filmvászon előtt ülve lehet részünk némi adrenalinlöketben. A világ legijesztőbb helyei nem kitalált történetekből születtek – ezek tényleg léteznek. Mutatjuk, szerintünk melyek a világ legrémisztőbb helyszínei! Vigyázat, rémisztgetés következik, felkészültél?

A világ legijesztőbb helyeinek egyike
A világ legijesztőbb helyeit gyűjtöttük össze
Fotó: Gabriel Romero /  Northfoto

A világ legijesztőbb helyei

1. Csernobil és Pripjaty 

Pontosan harminckilenc éve történt a világ legsúlyosabb nukleáris balesete. A robbanás az egykori Szovjetunió területén, Kijevtől körülbelül 110 kilométerre, Pripjaty mellett, a Lenin atomerőműben következett be. Érdekesség, hogy később már csak „csernobili erőműként” emlegették, mert a hatalom nem akarta, hogy Lenin nevét egy ilyen tragédiához kössék. 1986. április 26-án a 4-es reaktor felrobbant, és pillanatok alatt mérgező felhő borította be a térséget. A lakók mindent hátrahagytak: a városban ma is ott vannak a gyerekjátékok, a házak, a meg nem nyitott vidámpark. A természet ugyan visszahódította a területet, de a csend és az elhagyatottság máig dermesztő.

Elhagyatott vidámpark Csernobilban
Csernobil a világ egyik legijesztőbb helye
Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

2. A párizsi katakombák 

Párizs felszíne a fény városa, de a föld alatt egészen más világ rejtőzik. Több mint 600 kilométernyi alagút fut a város alatt, ahol a 18. században több millió ember csontjait helyezték el, miután a temetők megteltek. A falakat koponyák és csontok díszítik, a folyosók hűvösek, a levegő pedig olyan sűrű, hogy szinte tapintható. A legenda szerint néhányan el is tévedtek odalent – és nem mindenkit találtak meg. Ha a Denfert-Rochereau megállónál jársz, tudd, hogy csak pár méterre vagy ettől a hátborzongató birodalomtól.

Párizsi katakombák
Párizsi katakombák
Fotó: AFP /  AFP

3. Byberry Elmegyógyintézet

Egy elhagyott elmegyógyintézet már önmagában is ijesztő, de a philadelphiai Byberry a legrémisztőbb mind közül. Évtizedeken át működött, egészen addig, amíg a túlzsúfoltság és az embertelen körülmények miatt be nem zárták. A bezárás után az épület üresen állt, és hamar megtalálták a városi legendák rajongói. Aki belépett, furcsa hangokról, hideg fuvallatokról és sötét árnyakról számolt be. Habár az intézményt azóta lebontották, sokakban máig él az rémtörténetek emléke.

Byberry Elmegyógyintézet
Byberry Elmegyógyintézet, USA
Fotó: mediadrumimages/Leland Kent /  Northfoto

4. Aokigahara erdő

A Fudzsi-hegy lábánál fekvő Aokigahara erdő gyönyörű, de hátborzongató is egyben. A fák olyan sűrűn nőnek, hogy a napfény alig jut át a lombokon, a talaj pedig vulkáni eredetű, így a navigációs eszközök sem működnek. A japán hiedelmek szerint a helyet nyugtalan lelkek lakják – azok, akik nem találtak békére. A bejáratnál ma is figyelmeztető táblák állnak: „Az életed értékes. Gondold meg a döntésed.” Aki járt már ott, azt mondja, a csend valósággal nyomasztó – mintha maga az erdő figyelné a látogatóit.

Aokigahara erdő
Aokigahara erdő, Japán
Fotó: Alexis Sciard /  Northfoto

5. A Játékbaba-sziget

Képzelj el egy szigetet, ahol a fákon több ezer baba lóg – ez a mexikói Xochimilco csatornáiban található Játékbaba-sziget. A legenda szerint egy Julian nevű férfi évekkel ezelőtt egy vízbe fulladt kislányt talált itt, és a lelke megnyugtatására babákat kezdett akasztani a fákra. Ahogy telt az idő, a helyiek és turisták is hoztak újabb játékokat, így a sziget mára tele van megkopott, félig szétesett játékbabákkal. A látvány nappal is szokatlan, éjjel viszont kifejezetten félelmetes; néhányan azt állítják, hogy a babák feje megmozdul, vagy a szél suttogásnak hallatszik.

Játékbaba-sziget, Mexikó
Játékbaba-sziget, Mexikó
Fotó: Carlos Tischler /  Northfoto

Ezek is érdekelhetnek:

 

