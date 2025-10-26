Íme a világ legijesztőbb helyei: 5 hely, ahol tutira kiráz a hideg

Halloween környékén sokan keresik az izgalmat, ám nem csak a filmvászon előtt ülve lehet részünk némi adrenalinlöketben. A világ legijesztőbb helyei nem kitalált történetekből születtek – ezek tényleg léteznek. Mutatjuk, szerintünk melyek a világ legrémisztőbb helyszínei! Vigyázat, rémisztgetés következik, felkészültél?

A világ legijesztőbb helyeit gyűjtöttük össze

Fotó: Gabriel Romero / Northfoto

A világ legijesztőbb helyei

1. Csernobil és Pripjaty

Pontosan harminckilenc éve történt a világ legsúlyosabb nukleáris balesete. A robbanás az egykori Szovjetunió területén, Kijevtől körülbelül 110 kilométerre, Pripjaty mellett, a Lenin atomerőműben következett be. Érdekesség, hogy később már csak „csernobili erőműként” emlegették, mert a hatalom nem akarta, hogy Lenin nevét egy ilyen tragédiához kössék. 1986. április 26-án a 4-es reaktor felrobbant, és pillanatok alatt mérgező felhő borította be a térséget. A lakók mindent hátrahagytak: a városban ma is ott vannak a gyerekjátékok, a házak, a meg nem nyitott vidámpark. A természet ugyan visszahódította a területet, de a csend és az elhagyatottság máig dermesztő.

Csernobil a világ egyik legijesztőbb helye

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

2. A párizsi katakombák

Párizs felszíne a fény városa, de a föld alatt egészen más világ rejtőzik. Több mint 600 kilométernyi alagút fut a város alatt, ahol a 18. században több millió ember csontjait helyezték el, miután a temetők megteltek. A falakat koponyák és csontok díszítik, a folyosók hűvösek, a levegő pedig olyan sűrű, hogy szinte tapintható. A legenda szerint néhányan el is tévedtek odalent – és nem mindenkit találtak meg. Ha a Denfert-Rochereau megállónál jársz, tudd, hogy csak pár méterre vagy ettől a hátborzongató birodalomtól.

Párizsi katakombák

Fotó: AFP / AFP

3. Byberry Elmegyógyintézet

Egy elhagyott elmegyógyintézet már önmagában is ijesztő, de a philadelphiai Byberry a legrémisztőbb mind közül. Évtizedeken át működött, egészen addig, amíg a túlzsúfoltság és az embertelen körülmények miatt be nem zárták. A bezárás után az épület üresen állt, és hamar megtalálták a városi legendák rajongói. Aki belépett, furcsa hangokról, hideg fuvallatokról és sötét árnyakról számolt be. Habár az intézményt azóta lebontották, sokakban máig él az rémtörténetek emléke.