Halál a francia Alpokban: borzalmas, ami történt

Lavinaveszély van még mindig érvényben a francia Alpokban. A természeti katasztrófa újabb áldozatokat követelt.

Lavina temetett maga alá síelőket, a hótömeg folyton szedi áldozatait

Lavina sodort el ismét síelőket

Két férfit ölt meg egy lavina a francia Alpokban. A brit és a lengyel férfi egy 5 fős csoport tagja volt, aki a La Grave üdülőváros közelében síeltek, pályán kívül. A hegyi mentők gyorsan a helyszínre érkeztek, de a brit és egy lengyel állampolgárt halottnak nyilvánították. Egy második lavina is problémát okozott a szomszédos Valloire területén, itt egy ember vesztette életét két másik pedig kritikus állapotban van.

Ez csak néhány nappal azután történt, hogy két brit férfi is meghalt péntek reggel a Val d’Isere síparadicsomban. A helyi hatóságok vizsgálatot indítottak a lavina okozta halálesetek okainak megállapítására. A 46 éves Stuart Leslie és az 51 éves Shaun Overy szintén egy ötfős csoport tagjai voltak, akik pénteken egy oktatóval együtt a pályán kívül síeltek a délkelet-franciaországi Val d’Isère síterepen, miközben a térségben vörös lavinaveszély volt érvényben. A két barát, valamint egy egyedül síelő francia állampolgár életét vesztette, miután elsodorta őket a lezúduló hó. A lejtő aljára sodródtak, egy patakba, ahol később a mentőszolgálat megtalálta holttestüket. Egy másik brit síelő túlélte a balesetet, miután kiásta magát a hóból – számolt be a helyi média.

Kedden a Meteo-France, az ország nemzeti meteorológiai szolgálata lavinavédelmi figyelmeztetést adott ki az Északi-Alpokra és a Hautes-Alpes-ra, amely magában foglalja La Grave-t is. A figyelmeztetés szerint szerdán is magas marad a lavinaveszély, mivel napsütést jósolnak, ami a jég olvadásához veze - olvasható a Mirror cikkében.