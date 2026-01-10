Kitálalt a légierő tisztje az idegenekről: pontosan tudjuk, mi zajlik a Plutón

Nem csak a világűr megszállottjait izgatja a kérdés, hanem szinte mindenkit: vajon egyedül vagyunk a világűr végtelenjében? Létezik intelligens élet a Földön kívül is, És ha igen, milyen közel járnak hozzánk az idegenek?

Az idegenek már a Plutón is jártak? Fotó: Pexels

Egyes elméletek szerint noha elképzelhető, hogy valahol az univerezumban kifejlődött máshol is intelligens élet, kicsi a valószínűsége, hogy az idegenek ránk találjanak. Olyan lenne ez, mintha egyetlen atomnyi tűt keresnének egy gigantikus szénakazalban.

Más elméletek szerint azonban nem hogy ránk találhatnak, de már meg is tették ezt. Sőt, vannak, akik még tovább mennek, és azt állítják. Minderről a NASA és a legnagyobb nemzetek kormányai is tudnak. Richard Doty, az Amerikai Légierő Különleges Nyomozó Hivatalának egykori tisztje szerint például a Pluto már az idegenek kezében van, és ezt több NASA-küldetés is bizonyítja.

Rejtély, mit bányásznak az idegenek a Plutón

Doty elárulta: 2006-ban a NASA űrszondát indított a Plotóhoz, amely 6000 fotót készített. Ezen fotók közül 168-on rejtélyes, közvetlenül a jégfelszín alatt húzódó építmények, szerkezetek láthatók, melyek kivizsgálására a NASA 2016-ban újabb küldetést indított a távoli égitestre.