Kitálalt a légierő tisztje az idegenekről: pontosan tudjuk, mi zajlik a Plutón

Nem csak a világűr megszállottjait izgatja a kérdés, hanem szinte mindenkit: vajon egyedül vagyunk a világűr végtelenjében? Létezik intelligens élet a Földön kívül is, És ha igen, milyen közel járnak hozzánk az idegenek?
Egyes elméletek szerint noha elképzelhető, hogy valahol az univerezumban kifejlődött máshol is intelligens élet, kicsi a valószínűsége, hogy az idegenek ránk találjanak. Olyan lenne ez, mintha egyetlen atomnyi tűt keresnének egy gigantikus szénakazalban.
Más elméletek szerint azonban nem hogy ránk találhatnak, de már meg is tették ezt. Sőt, vannak, akik még tovább mennek, és azt állítják. Minderről a NASA és a legnagyobb nemzetek kormányai is tudnak. Richard Doty, az Amerikai Légierő Különleges Nyomozó Hivatalának egykori tisztje szerint például a Pluto már az idegenek kezében van, és ezt több NASA-küldetés is bizonyítja.
Doty elárulta: 2006-ban a NASA űrszondát indított a Plotóhoz, amely 6000 fotót készített. Ezen fotók közül 168-on rejtélyes, közvetlenül a jégfelszín alatt húzódó építmények, szerkezetek láthatók, melyek kivizsgálására a NASA 2016-ban újabb küldetést indított a távoli égitestre.
A misszió Doty elmondása szerint felfedezett egy hatalmas krátert, mely egészen biztosan nem természetes képződmény volt. A fotókat látva a szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy ez valamilyen bányászati tevékenység helyszíne lehetett.
“Hogy mit bányásztak? Nem tudjuk” – tette hozzá a Légierő volt tisztje.
A misszió egy titkos bázist is felfedezett, valamilyen struktúrát, melynek a belsejében, a falakon képek voltak: egyes képek csak vésett vonalakból álltak, mások figurákat mintáztak.
Ha ez nem lenne elég, Doty azt is felfedte: az űrszonda egy rejtélyes, sugárzott jelet is felfedezett. Mindebből egyértelmű, hogy idegen élet jeleire bukkantak. Persze a dolognak van egyetlen apró szépséghibája: Doty beszámolóját nem igazán támasztja alá semmi. Mondhatni: a Plutót meghódító földönkívüliek témájában az ő szava áll a hivatalos jelentésekkel szemben, amelyek arról szólnak: semmi titokzatos, idegen bázist nem rejt a Pluto. Mi az igazság? Talán soha nem tudjuk meg…
