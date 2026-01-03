Kitálalt a Pentagon szakértője: az idegenek felvették vele a kapcsolatot

Döbbenetes felvétel került ki a világhálóra, melyen a Pentagon egyik munkatársa számol be arról: az idegenek felvették vele a kapcsolatot. Ráadásul nem volt egyedül!

A Pentagok korábbi munkatársa állítja: az idegenek személyesen őt keresték meg Fotó: Pixabay

Angelia Lynn Johnston korábban a Pentagonban dolgozott, az utóbbi időben azonban a neve javarészt különböző ufóvadász podcastek és műsorok vendégeként kerül elő. A számos alkalommal Añjali néven nyilatkozó nő ugyanis állítja: személyesen vették fel vele a kapcsolatot a földönkívüliek, hogy felkészítsék rajta (és másokon) keresztül az emberiséget a “nagy találkozásra”.

Szavak nélkül kommunikáltak az idegenek a Pentagon szakértőjével

Añjali egy alkalommal elárulta: az idegenek 2017-ben kezdtek el megjelenni előtte. Nem a szemével látta és a fülével hallotta látogatóját, sokkal inkább az elméjével érzékelte. 1.3 méter magas, lila bőrű, nagyszemű, humanoid lény jelent meg Johnston szobájában.

“Mögötte – és ez volt az igazán érdekes rész – úgy látszott, mintha valamilyen hajón lenne, vagy valamilyen, otthonául szolgáló űrhajón, talán. Mutatott más lényeket, más embereket az idő minden pontjáról, akikkel valamilyen módon összekötött ez az élmény."

Üzent nekem arról, mit kell az emberiségnek tennie, és hogy kell felkészülnünk az eljövendő változásokra

– magyarázta, hozzátéve: a találkozás az idegenekkel elkerülhetetlen, és egyre közeledik.