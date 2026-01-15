6 + 1 meglepő dolog, amit biztosan nem tudtál Teller Edéről, a hidrogénbomba atyjáról

A nukleáris fizika egyik kulcsfigurájaként Teller Ede neve elsősorban a hidrogénbombával forrt össze, holott életműve jóval összetettebb ennél. Elméleti fizikus volt, politikai tanácsadó, intézményépítő, emigráns értelmiségi – és egy olyan ember, aki következetesen hitte, hogy a tudomány nem választható le a hatalomról.
Életpályája egyszerre bizonyítja a tudományos tehetséget és a politikai érzékenység határát, amelybe kevés kutató merészkedett. Teller Ede – akit már több mozifilmben is megformáltak – neve így nemcsak a pusztító fegyverek által, hanem az amerikai tudományos-politikai élet meghatározó szereplőjeként is kötődik a történelemhez.
Mielőtt a nukleáris fegyverekhez kapcsolódott volna, Teller a molekulafizikában és a kvantumkémiában dolgozott. Doktori munkája a hidrogénmolekula ionjairól hozzájárult a molekuláris orbitálelmélet fejlődéséhez, és a Jahn–Teller-effektus, amely a molekulák torzulását írja le, ma is alapvető a kémiai és fizikai kutatásokban.
A XX. század eleji magyar főváros kivételes matematikai-fizikai műhely volt, így Teller korai éveit a magyar főváros tudományos és kulturális pezsgése alakította. Teller egy generációhoz tartozott Neumann Jánossal, Szilárd Leóval és Wigner Jenővel; a „marslakók” vicces legendája tehát nem túlzás.
A „marslakók” kifejezés azokra a neves magyar tudósokra vonatkozik, akik a XX. században az Egyesült Államokba emigráltak, köztük Teller Ede, Neumann János és Szilárd Leó. Szilárd viccesen úgy fogalmazott, hogy Magyarország olyan, mintha a Marsról érkezett idegenek bázisa lenne, mert a tudósok – a marslakók – „már itt vannak közöttünk, csak magyarnak mondják magukat”. Nevüket az amerikaiak adták, mivel különös akcentusuk, magas szintű tudásuk és szokatlan viselkedésük miatt kívülállónak tekintették őket.
Los Alamosban nem csak az első atombomba kifejlesztésén dolgozott; már ekkor a hidrogénbomba lehetősége foglalkoztatta (amit aztán a szovjetek is megalkottak). Ez a későbbi termonukleáris kutatások irányát alapozta meg, és a Teller–Ulam-elrendezéshez vezetett, amely a hidrogénbomba működésének alapja lett.
Amikor Teller Oppenheimer ellen tanúskodott az 1954-es biztonsági meghallgatáson, sokan árulásként értelmezték a lépést. Valójában világnézeti különbség állt mögötte: Teller hitt abban, hogy a tudományos visszafogottság geopolitikai veszély. Úgy gondolta, hogy ha a tudósok nem vesznek részt bizonyos fegyverek fejlesztésében, az ország geopolitikai veszélybe kerülhet.
A nukleáris kutatási és fejlesztési intézmény, a Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium létrejötte szorosan kötődik a személyéhez. Ez az intézet nemcsak fegyverfejlesztési központ volt, hanem a hidegháborús tudomány egyik kulcsintézménye.
Teller Ede – aki 2003-ban hunyt el, így a nagy magyar fizikusok legendás generációjának utolsó tagjaként halt meg – nem tagadta a fegyverek pusztító erejét, de meggyőződése volt, hogy az elrettentés életeket menthet. Ez a gondolkodásmód ma is vitákat gerjeszt, de következetes volt – és ritkán opportunista.
Bár fiatalon, 1926-ban elhagyta Magyarországot, amerikai állampolgárként is hangsúlyozta budapesti gyökereit, akcentusát megőrizte, és rendszeresen beszélt arról, hogy gondolkodását az európai kultúra formálta. Azt vallotta, hogy tudományos sikereit a logikafejlesztő magyar nyelvnek köszönheti, máskülönben csak egy "középszintű középiskolai tanár" lett volna belőle.
