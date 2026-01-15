6 + 1 meglepő dolog, amit biztosan nem tudtál Teller Edéről, a hidrogénbomba atyjáról

A nukleáris fizika egyik kulcsfigurájaként Teller Ede neve elsősorban a hidrogénbombával forrt össze, holott életműve jóval összetettebb ennél. Elméleti fizikus volt, politikai tanácsadó, intézményépítő, emigráns értelmiségi – és egy olyan ember, aki következetesen hitte, hogy a tudomány nem választható le a hatalomról.

Teller Ede 1958-ban az általa alapított Lawrence Livermore National Laboratory igazgatójaként.

Fotó: Photo12 via AFP / AFP

Teller Ede a kvantumkémiától indult, de a hidrogénbomba fejlesztésében tejesedett ki, mint meghatározó tudós.

A „marslakók” generációjának tagjaként magyar gyökereit megőrizve dolgozott az Egyesült Államokban.

A Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium létrehozásában és az amerikai nukleáris politika alakításában is kiemelkedő szerepe volt.

Kevésbé ismert tények Teller Ede életéről

Életpályája egyszerre bizonyítja a tudományos tehetséget és a politikai érzékenység határát, amelybe kevés kutató merészkedett. Teller Ede – akit már több mozifilmben is megformáltak – neve így nemcsak a pusztító fegyverek által, hanem az amerikai tudományos-politikai élet meghatározó szereplőjeként is kötődik a történelemhez.

Tudományos pályája a kvantumkémiával kezdődött

Mielőtt a nukleáris fegyverekhez kapcsolódott volna, Teller a molekulafizikában és a kvantumkémiában dolgozott. Doktori munkája a hidrogénmolekula ionjairól hozzájárult a molekuláris orbitálelmélet fejlődéséhez, és a Jahn–Teller-effektus, amely a molekulák torzulását írja le, ma is alapvető a kémiai és fizikai kutatásokban.

Teller Ede 18 évesen hagyta el Magyarországot, majd Németországan, Karlsruhéban folytatta tanulmányait, ahol matematikát és kémiát hallgatott.

Fotó: Wikipédia

Budapest szellemi közege döntő volt számára

A XX. század eleji magyar főváros kivételes matematikai-fizikai műhely volt, így Teller korai éveit a magyar főváros tudományos és kulturális pezsgése alakította. Teller egy generációhoz tartozott Neumann Jánossal, Szilárd Leóval és Wigner Jenővel; a „marslakók” vicces legendája tehát nem túlzás.

A „marslakók” kifejezés azokra a neves magyar tudósokra vonatkozik, akik a XX. században az Egyesült Államokba emigráltak, köztük Teller Ede, Neumann János és Szilárd Leó. Szilárd viccesen úgy fogalmazott, hogy Magyarország olyan, mintha a Marsról érkezett idegenek bázisa lenne, mert a tudósok – a marslakók – „már itt vannak közöttünk, csak magyarnak mondják magukat”. Nevüket az amerikaiak adták, mivel különös akcentusuk, magas szintű tudásuk és szokatlan viselkedésük miatt kívülállónak tekintették őket.

A Manhattan-projektben már az új fegyverekre, az atombombára és a hidrogénbombára koncentrált

Los Alamosban nem csak az első atombomba kifejlesztésén dolgozott; már ekkor a hidrogénbomba lehetősége foglalkoztatta (amit aztán a szovjetek is megalkottak). Ez a későbbi termonukleáris kutatások irányát alapozta meg, és a Teller–Ulam-elrendezéshez vezetett, amely a hidrogénbomba működésének alapja lett.