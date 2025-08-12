Az első szovjet hidrogénbomba sötét titka - Egy robbanás, amely megrengette az egész világot

1953. augusztus 12-én a Szovjetunió olyan lépést tett, amely örökre megváltoztatta a nukleáris fegyverkezési versenyt és a hidegháború dinamikáját: a kazahsztáni szemipalatyinszki teszthely mellett sikeresen felrobbantotta az RDS-6c-t, amelyet nyugaton „Joe-4”-nek neveztek el. Ez az esemény, az első szovjet hidrogénbomba felrobbantása nemcsak technológiai bravúr volt, hanem a politikai feszültségek és a fegyverkezési verseny csúcsát is jelezte az Egyesült Államok és a Szovjetunió között.

Az Ivy Mike hidrogénbomba, az első teljes körű termonukleáris teszt, Enewetak-atoll , 1952. november 1. Fotó: NARA / wikipedia

Politikai helyzet: egy hidrogénbomba a hidegháború gyújtópontjában

Az 1950-es évek elején a világ két szuperhatalma, a szovjet és az amerikai blokk, nemcsak ideológiailag, hanem fegyverkezésben is versenyzett egymással. Az Egyesült Államok 1952-ben robbantotta első hidrogénbombáját, a “Ivy Mike”-ot, amelynek pusztító ereje messze meghaladta a korábbi atombombákét.

A Szovjetunió, amely 1949-ben már birtokába jutott az első atomfegyvernek, az RDS-1-nek (Joe-1), nem engedhette meg magának, hogy lemaradjon a következő technológiai lépcsőfokon. Így született meg a Joe-2 és 3 termonukleáris kísérleti fegyverek utána a “Joe-4”, amelyről a világ ekkor tudta meg: a hidegháború új szintre lépett.

Hidrogénbomba és atombomba: két eltérő robbanóerő

Az atombomba (más néven hasadó bomba) működése az atommag hasadásán alapul: egy nehéz atommag, például urán vagy plutónium, kettéválik, miközben hatalmas mennyiségű energia szabadul fel. Ez a fajta bomba volt az, amelyet Hirosimára és Nagaszakira dobtak le 1945-ben, és amely pusztító erejével milliók életét követelte.

Az RDS-6c, vagyis a Joe-4 hidrogénbomba robbanásának tűzfelhője. Fotó: wikipedia

Ezzel szemben a hidrogénbomba (más néven termonukleáris bomba) a könnyű atommagok – elsősorban a hidrogén izotópjai – egyesülésén, fúzióján alapul. Ehhez extrém magas hőmérséklet és nyomás szükséges, amelyet általában egy atombomba robbanása hoz létre. Ez a kettős robbanásmechanizmus teszi a hidrogénbombát sokkal erősebbé, akár százszor vagy ezerszer pusztítóbbá az atombombánál.

A Joe-4 pusztító ereje és hatásai

A Szovjetunió első hidrogénbombája, a Joe-4, nem az extrém méretű, több megatonnás fegyverek sorát nyitotta meg, de már messze túlhaladta a klasszikus atombomba erejét. A robbanás ereje a becslések szerint 400 kilotonna TNT-nek felelt meg, szemben a hiroshimai bomba 15 kilotonnájával.