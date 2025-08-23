A történelem egyik legbizarrabb relikviája: így őrizték meg Raszputyin nemi szervét

Kevés történelmi figura körül kering annyi meghökkentő legenda, mint Raszputyin körül. A legismertebbek közé tartozik a híres – vagy hírhedt – történet a mumifikált hímvesszőjéről.
Raszputyin (1869–1916) orosz parasztból vált a cári udvar egyik legbefolyásosabb alakjává. A cári családhoz – különösen Alekszandra cárnéhoz – való közelsége, valamint a trónörökös, Alekszej gyógyításában játszott szerepe miatt sokan csodatevőként, mások sötét manipulátorként tekintettek rá. Legendák sora keringett mágikus képességeiről, különös karizmájáról és szexuális kicsapongásairól már életében is.
Orosz nemesek, mivel tartottak Raszputyin Alekszandra cárnére gyakorolt jelentős befolyásától, 1916-ban brutális merényletet követtek el a gyógyító ellen: előbb megmérgezték, majd többször lelőtték, végül a jeges folyóba dobták őt. Halála után nemcsak a politikai és spirituális öröksége vált viták tárgyává, hanem testének bizonyos részei is. Az egyik legbizarrabb történet szerint egy szolgálólány megszerezte a holtteste „maradványait”, ami történetek sorát szülte Raszputyin híres nemi szervéről.
Egyes beszámolók szerint a merénylői levágták a péniszét, ám a boncolás hivatalos iratai szerint a nemi szervet a gyilkosság során, vagy azt követően összezúzták.
Az 1920-as években felbukkant egy tárgy, amelyről azt állították, hogy Raszputyin mumifikált pénisze. Állítólag Franciaországban került elő, majd egy ideig gyűjtőről gyűjtőre vándorolt. Miután megvásárolták a kétes eredetű ereklyét, egy szentpétervári erotika múzeumban is kiállították azt. Igor Knyazkin, az Orosz Természettudományi Akadémia prosztatakutató központjának igazgatója állítja, hogy a kiállított tárgyak között lévő 28,5 cm nagyságú „tartósított pénisz” Grigorij Raszputyiné volt egykor, számos levéllel együtt, amit szintén kiállítottak.
Csakhogy a tudományos vizsgálatok alapján kiderült: a tárgy valójában nem emberi szerv, hanem valószínűleg egy szárított tengeri uborka (más források szerint állati eredetű maradvány). Ez persze nem jelentett akadályt abban, hogy a legenda tovább éljen, sőt talán éppen ez tette azt még titokzatosabbá.
Raszputyin életében központi szerepet játszott a szexualitás: híres volt hatalmas női rajongótáboráról, orgiaszerű összejöveteleiről és állítólagos természetfeletti férfiasságáról. Nem csoda tehát, hogy halála után is szexuális szimbolikához kötődő történetek kapcsolódtak hozzá. A nemi szervének legendája tulajdonképpen a Raszputyin-mítosz egyik legerősebb, leginkább szenzációhajhász eleme lett.
Raszputyin „legendás péniszének” története nemcsak groteszk kuriózum, hanem kiváló példája annak, hogyan születnek és maradnak fenn mítoszok. Bár nagy valószínűséggel csak egy ügyes hamisítvány keltett ekkora hírverést, a történet máig hozzátartozik Raszputyin alakjához.
