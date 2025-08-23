A történelem egyik legbizarrabb relikviája: így őrizték meg Raszputyin nemi szervét

Kevés történelmi figura körül kering annyi meghökkentő legenda, mint Raszputyin körül. A legismertebbek közé tartozik a híres – vagy hírhedt – történet a mumifikált hímvesszőjéről.

Grigorij Jefimovics Raszputyin orosz látnok és spirituális gyógyító volt.

Fotó: Laski Diffusion / GettyImages

Ki volt Raszputyin?

Raszputyin (1869–1916) orosz parasztból vált a cári udvar egyik legbefolyásosabb alakjává. A cári családhoz – különösen Alekszandra cárnéhoz – való közelsége, valamint a trónörökös, Alekszej gyógyításában játszott szerepe miatt sokan csodatevőként, mások sötét manipulátorként tekintettek rá. Legendák sora keringett mágikus képességeiről, különös karizmájáról és szexuális kicsapongásairól már életében is.

A halála utáni rejtély

Orosz nemesek, mivel tartottak Raszputyin Alekszandra cárnére gyakorolt jelentős befolyásától, 1916-ban brutális merényletet követtek el a gyógyító ellen: előbb megmérgezték, majd többször lelőtték, végül a jeges folyóba dobták őt. Halála után nemcsak a politikai és spirituális öröksége vált viták tárgyává, hanem testének bizonyos részei is. Az egyik legbizarrabb történet szerint egy szolgálólány megszerezte a holtteste „maradványait”, ami történetek sorát szülte Raszputyin híres nemi szervéről.

Egyes beszámolók szerint a merénylői levágták a péniszét, ám a boncolás hivatalos iratai szerint a nemi szervet a gyilkosság során, vagy azt követően összezúzták.

A „relikvia” útja: hamisítvány vagy valódi ereklye?

Az 1920-as években felbukkant egy tárgy, amelyről azt állították, hogy Raszputyin mumifikált pénisze. Állítólag Franciaországban került elő, majd egy ideig gyűjtőről gyűjtőre vándorolt. Miután megvásárolták a kétes eredetű ereklyét, egy szentpétervári erotika múzeumban is kiállították azt. Igor Knyazkin, az Orosz Természettudományi Akadémia prosztatakutató központjának igazgatója állítja, hogy a kiállított tárgyak között lévő 28,5 cm nagyságú „tartósított pénisz” Grigorij Raszputyiné volt egykor, számos levéllel együtt, amit szintén kiállítottak.

Csakhogy a tudományos vizsgálatok alapján kiderült: a tárgy valójában nem emberi szerv, hanem valószínűleg egy szárított tengeri uborka (más források szerint állati eredetű maradvány). Ez persze nem jelentett akadályt abban, hogy a legenda tovább éljen, sőt talán éppen ez tette azt még titokzatosabbá.